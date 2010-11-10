به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، سردار حسن کرمی بعد از ظهر چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس پلیس راهور فرماندهی انتظامی استان اصفهان افزود: اجرای طرح زوج و فرد کردن تردد خودروها در دستور کار جدی پلیس قرار دارد.

فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان تاکید کرد: فرهنگ استفاده از استفاده از وسایل عمومی و نیز پراکندگی آن در همه جا یکسان نیست و قوانین مصوبه آن به روز نیستند و مربوط به سالهای گذشته است که باید قوانین جدید در مدیریت ترافیک نوشته وبه تصویب مجلس برسد چرا که به جان مردم بستگی دارد.

وی ضمن ابراز تاسف از عدم رعایت قوانین شهروندی و رانندگی توسط موتور سواردان در پیاده روهای شهری گفت: در شهر واستان بایدچاره ای اندیشیده شود تا پلیس بتواند نقش خود را به بهترین نحو برای مردم ارائه دهد..

کرمی در خصوص پیشنهادات فرهنگ عمومی یک بخش را سختگیری و بخش دیگر را آموزش دانست و اضافه کرد: اولویت پلیس آموزش است و باید به نحوی برای همه رعایت شود.

وی تصریح کرد: افزایش نظارت‌های تصویری، کاهش حضور فیزیکی پلیس، استفاده از نقاط قوت و توجه به زیر ساخت های شهری، تعریض کردن خیابانها، پلها، روگذرهاو زیرگذرها، و همکاری دستگاه های دولتی در استفاده از وسایل نقلیه عمومی از پیشنهاداتی بود که در خصوص ارتقاء فرهنگ عمومی عنوان شد.

کرمی با اشاره به اینکه اصفهان به عنوان یک قطب فرهنگی و گردشگری بشمار می‌رود بیان داشت:این شهر با داشتن بیش از یک هزار اثر تاریخی و گردشگری، 702 اماکن متبرکه و امامزاده که 50 هزار نفر زائر در سال دارد و 4 میلیون نفر گردشگر داخلی که به اصفهان مسافرت می کنند باید بتواند خدمات خاصی را به آنها ارائه دهد

35 درصد جرائم استان ناشی از تصادفات مرگ بار است

فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان به تصادفات استان اشاره کرد و افزود: 18 هزار تصادف در هفت ماه گذشته دراستان رخ داده است که 952 نفر دراین سوانح جان خود را ازدست داده و 6 هزار و 104 نفر مجروح شده اند.

کرمی با اشاره به آمار شش ماه صدور گواهینامه اظهار داشت: برای چهل و نه هزار و 587 نفر در استان در این شش ماه گواهینامه رانندگی صادر شده است.

فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان خاطر نشان کرد: همچنین در شش ماهه سالجاری در استان اصفهان 55 هزار دستگاه موتور سیکلت شماره گذاری شده است.