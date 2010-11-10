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۱۹ آبان ۱۳۸۹، ۱۷:۰۹

کاووس حسنلی:

برپایی نمایشگاه دائمی کتاب در شیراز ضروری است

برپایی نمایشگاه دائمی کتاب در شیراز ضروری است

شیراز - خبرگزاری مهر: کاووس حسنلی نویسنده، پژوهشگر و استاد دانشگاه شیراز گفت: در یک شهر فرهنگی همچون شیراز وجود یک نمایشگاه دائمی کتاب با حضور همه ناشران برتر و مطرح کشوری ضروری است.

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، حسنلی در جریان حضور در نمایشگاه کتاب فارس با بیان اینکه برگزاری نمایشگاه کتاب اقدامی فرهنگی است، افزود: نمایشگاه امسال کتاب فارس در حوزه های آموزشی و مذهبی کتابهای برجسته و مطلوبی دارد.

وی با بیان اینکه حضور بعضی از کتابهای تخصصی در نمایشگاه امسال کمرنگ و یا کمبود آنها احساس می شد، گفت: این موضوع که کتابهای ارزشمند با تیراژ حداکثر چهار تا پنج هزار نسخه در کشور چاپ می شود و فروش چندان ندارد و در کنار آن کتابهای بازاری با تیراژ بالا به چاپ و فروش می رسد یک بحران فرهنگی در کشور است.

این نویسنده و استاد دانشگاه شیراز همچنین افزود: در این شرایط مسئولین فرهنگی و کتابخانه های عمومی کشور باید با خرید یکسری از چاپ این کتابهای ارزشمند و قرار دادن آن در دسترس مردم، موجب حفظ تعادل در عرضه و تقاضای آن شوند.

حسنلی عنوان کرد: بعضی کودکان، نوجوانان و جوانان گمنام ترین وضعیف ترین بازیکنان باشگاه های ورزشی شناخت زیادی دارند اما نویسندگان تراز اول کشور را هم نمی شناسند و این نیز یک بحران فرهنگی در کشور محسوب می شود که وظیفه مسئولین فرهنگی و رسانه ها را در این زمینه سنگین تر می کند. 

نمایشگاه کتاب فارس تا روز شنبه 22 آبان ماه پذیرای علاقه مندان است.

کد مطلب 1189402

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