برپایی نمایشگاه دائمی کتاب در شیراز ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، حسنلی در جریان حضور در نمایشگاه کتاب فارس با بیان اینکه برگزاری نمایشگاه کتاب اقدامی فرهنگی است، افزود: نمایشگاه امسال کتاب فارس در حوزه های آموزشی و مذهبی کتابهای برجسته و مطلوبی دارد.

وی با بیان اینکه حضور بعضی از کتابهای تخصصی در نمایشگاه امسال کمرنگ و یا کمبود آنها احساس می شد، گفت: این موضوع که کتابهای ارزشمند با تیراژ حداکثر چهار تا پنج هزار نسخه در کشور چاپ می شود و فروش چندان ندارد و در کنار آن کتابهای بازاری با تیراژ بالا به چاپ و فروش می رسد یک بحران فرهنگی در کشور است.

این نویسنده و استاد دانشگاه شیراز همچنین افزود: در این شرایط مسئولین فرهنگی و کتابخانه های عمومی کشور باید با خرید یکسری از چاپ این کتابهای ارزشمند و قرار دادن آن در دسترس مردم، موجب حفظ تعادل در عرضه و تقاضای آن شوند.

حسنلی عنوان کرد: بعضی کودکان، نوجوانان و جوانان گمنام ترین وضعیف ترین بازیکنان باشگاه های ورزشی شناخت زیادی دارند اما نویسندگان تراز اول کشور را هم نمی شناسند و این نیز یک بحران فرهنگی در کشور محسوب می شود که وظیفه مسئولین فرهنگی و رسانه ها را در این زمینه سنگین تر می کند.

نمایشگاه کتاب فارس تا روز شنبه 22 آبان ماه پذیرای علاقه مندان است.