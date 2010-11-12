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۲۱ آبان ۱۳۸۹، ۱۱:۰۴

واکاوی حادثه سعادت آباد - 7

مردم و نیروی انتظامی هر دو در حادثه میدان کاج مقصر بودند

مردم و نیروی انتظامی هر دو در حادثه میدان کاج مقصر بودند

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس اهمال نیروی انتظامی و بی تفاونی مردم را از جمله دلایل وقوع حادثه قتل در سعادت آباد دانست و گفت: مردم حاضر در محل حادثه نباید خود را تماشاچی فرض می کردند.

سیدجواد زمانی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه این اتفاق در همه جای دنیا می افتد و مختص به ایران نیست به خبرنگار مهر گفت: ضعف عقل و ضعف هویت انسانی باعث شده که قتل در ملا عام انجام شود اما اگر نیروی انتظامی و مردم در این حادثه دخالت می کردند شاید آن مجروح کشته نمی شد.

وی با انتقاد از عملکرد نیروی انتظامی بیان کرد: من در حادثه میدان کاج هم مردم را مقصر می دانم و هم نیروی انتظامی را.

زمانی افزود: مردم حاضر در میدان کاج نباید خود را تماشاچی فرض می کردند بلکه باید جلوی اقدام ناشایست قاتل را می گرفتند و به طور حتم با همکاری یکدیگر هیچ آسیبی به آنها وارد نمی شد.

کد مطلب 1189410

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