مردم و نیروی انتظامی هر دو در حادثه میدان کاج مقصر بودند

سیدجواد زمانی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه این اتفاق در همه جای دنیا می افتد و مختص به ایران نیست به خبرنگار مهر گفت: ضعف عقل و ضعف هویت انسانی باعث شده که قتل در ملا عام انجام شود اما اگر نیروی انتظامی و مردم در این حادثه دخالت می کردند شاید آن مجروح کشته نمی شد.

وی با انتقاد از عملکرد نیروی انتظامی بیان کرد: من در حادثه میدان کاج هم مردم را مقصر می دانم و هم نیروی انتظامی را.

زمانی افزود: مردم حاضر در میدان کاج نباید خود را تماشاچی فرض می کردند بلکه باید جلوی اقدام ناشایست قاتل را می گرفتند و به طور حتم با همکاری یکدیگر هیچ آسیبی به آنها وارد نمی شد.