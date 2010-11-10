تحقق محتوای سند دانشگاه اسلامی در وزارت علوم پیگیری می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا خواجه سروی در نشست شورای دانشگاه مازندران گفت: تحقق محتوای سند دانشگاه اسلامی از دغدغه های وزیر علوم است.

وی افزود: وزیر علوم همواره خواستار حاکمیت دینی در دانشگاهها بوده و می باشند و انتظار دارند تا دانشگاهیان در راه تحقق محتوای این سند به طور فراگیر وارد عمل شوند.

وی با بیان اینکه این سند مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است خاطر نشان کرد تلاش همه دانشگاهیان باید بر این مبنا باشد تا این طرح که از سال 60 تاکنون، عملیاتی نشده صورت اجرایی یابد.

خواجه سروی از هیئت رئیسه و اعضای هیئت علمی دانشگاه خواست تا با ابتکار عمل راههای اجرایی شدن سند اسلامی کردن دانشگاهها را ارائه نمایند.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم همچنین تشکیل شورایی با عنوان «شورای راهبری دانشگاه» را پیشنهاد داد و اظهار داشت: موضوع این شورای محقق نمودن دغدغه وزیر علوم درخصوص اسلامی کردن دانشگاهها که دغدغه ای ملی و مردمی است باشد.

وی در بخش دیگری از سخنانش به مسئله جذب هیئت علمی در دانشگاهها اشاره کرد و گفت: جذب، حفظ و ارتقاء سطح استادان همواره مورد تأکید وزارت علوم است.

وی تصریح کرد متمرکز نمودن پروسه جذب هیئت علمی بر این مبناست تا نیازهای دانشگاهها در بخش نیروهای متخصص با سرعت بیشتری مرتفع شود.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزیرعلوم تأکید کرد: اعضای هیئت علمی وارد کارهای فرهنگی شوند وی گفت این فعالیتها در پروسه ارتقاء آنان نیز تأثیر گذار خواهد بود.

خواجه سروی برگزاری آزمون متمرکز دوره دکترا را راهکاری به منظور پایان دادن به بی عدالتی برای جذب دانشجو در این مقطع اعلام کرد.

وی همچنین از معاونت فرهنگی دانشگاه خواست تا در هر دانشکده متصدی مستقل امور فرهنگی منصوب شود تا مسائل این حوضه به صورت منظم و برنامه ریزی شده انجام گیرد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: دانشگاه مازندران به عنوان دانشگاه مادر استان از لحاظ علمی و فرهنگی علاوه بر داخل بر کشورهای همجوار نیز تأثیرگذار باشد.