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۱۹ آبان ۱۳۸۹، ۱۸:۵۳

113 کمک هزینه جهیزیه به نوعروسان خراسان جنوبی اهدا شد

113 کمک هزینه جهیزیه به نوعروسان خراسان جنوبی اهدا شد

بیرجند - خبرگزاری مهر: معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خراسان جنوبی از اهدا 113 کمک هزینه جهیزیه به نوعروسان تحت حمایت این نهاد به مناسبت سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه زهرا (س) در سطح استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، علی اکبر نخعی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران یکی از رسالتهای مهم این نهاد را تامین جهیزیه برای دختران در آستانه ازدواج اعلام کرد و افزود: به مناسبت این ازدواج آسمانی مبلغ کمک هزینه جهیزیه که پیش از این شش میلیون ریال بود که به 10 میلیون ریال افزایش یافت.

 وی بیان داشت: جهت اهدا کمک هزینه جهیزیه به این نوعروسان تحت حمایت مبلغ 1 میلیارد و 130 میلیون ریال از سوی این نهاد هزینه شده است.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام(ره) خراسان جنوبی نیز  گفت: در حوزه اشتغال و خودکفایی امداد بیش از140 نوع تنوع شغلی وجود دارد .

مهدی خزاعی عرب تصریح کرد: با بررسی و کارشناسی صورت پذیرفته حدود 10درصد از خانواده های تحت پوشش امداد در سطح استان توان ایجاد شغل را دارند که با تلاش امدادگران حوزه اشتغال در زمینه فرهنگ سازی کار و تلاش اجرای طرح  استعداد یابی مددجویان و آموزش مهارت های فنی و حرفه ای، خانواده های تحت حمایت توانمند و دارای شغل آبرومند و مشروع خواهند. 

وی افزود: کمیته امداد استان آمادگی اجرای بیش از هزار فرصت شغلی برای اقشار نیازمند جامعه دارد که در این راستا همکاری و همراهی بانک ها ،عامل مهم ایجاد شغل خواهد بود.

معاون اشتغال و خودکفائی کمیته امداداستان گفت: تعداد افراد زیر پوشش امداد باید هرروز کاهش یابد و یکی از عوامل مهم در تحقق این امر اشتغالزایی است.

وی یادآور شد: توانمندی سازی خانواده ها ی زیر پوشش در اولویت سیاستهای امداد بوده که این امر موجب کرامت و منزلت خانوادهها می شود، لذا اشتغال اولویت کار حمایتی کمیته امداد است. 

کد مطلب 1189413

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