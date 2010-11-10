به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین پیروانی پس از پیروزی تیم فوتبال امید ایران برابر امید بحرین و صعود به مرحله یک هشتم نهایی این مسابقات ضمن بیان مطلب فوق گفت: من در مورد صعود هیچ چیزی نمی‌گویم ولی خوشحالم به روزهای خوش نزدیک می‌شویم. ضمن اینکه دلم به رضای خدا و دعای مردم خوش است.

وی با ابراز رضایت از عملکرد بازیکنان تیم ایران در این مسابقه اضافه کرد: تیم بحرین شناخت خوبی از تیم ما داشت، آنها زمانیکه توپ دست ما بود 1-5-4 بازی می‌کردند و در هنگام حمله با اکثریت نفرات به دروازه ما هجوم می‌آوردند. این تیم نیامده بود برابر ما پیروز شود، بلکه نمی‌خواست در این بازی بازنده شده تا حذف نشود.

سرمربی تیم فوتبال امید کشورمان همچنین خاطرنشان کرد: تیم‌های عربی همیشه برابر ما وقت کشی کرده یا خشن بازی می‌کنند تا روحیه بازیکنان ایرانی را زیر سوال ببرند اما بازیکنان ما در این بازی با غیرت بازی کردند و توانستند نتیجه نهایی مسابقه را به سود خود رقم بزنند.

وی اضافه کرد: ما در این بازی خیلی مشکل داشتیم و توپ‌های بسیاری را از دست دادیم که همه این موارد به خاطر این بود که بازیکنان هنوز با همدیگر هماهنگ نشده اند و هیچ زمان تیم کاملی را در اختیار نداشتیم اما روز به روز هماهنگ‌تر می‌شویم.

تیم فوتبال امید ویتنام عصر امروز برابر تیم ترکمنستان با نتیجه 6 بر 2 تن به شکست داد. پیروانی در مورد ویتنام که حریف سوم تیم امید در مرحله گروهی این مسابقات است، گفت: ما به این نتیجه کاری نداریم زیرا هر بازی شرایط خودش را دارد به همین دلیل با تمام قوا مقابل این تیم به میدان خواهیم رفت.

تیم فوتبال امید کشورمان با پیروزی یک بر صفر برابر بحرین صعود خود به مرحله یک هشتم نهایی مسابقات فوتبال شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی گوانگجو را قطعی کرد تا سومین دیدار این تیم برابر ویتنام تشریفاتی شود.