رشد اعتبارات عمرانی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، فخرالله مولایی در نخستین گردهمایی مدیران امور اداری شرکتهای شهرکهای صنعتی استانهای سراسر کشور در شیراز، توضیح داد: اعتبارات عمرانی در سطح شهرکها و نواحی صنعتی کشور از یک هزار و 800 میلیارد ریال در سال گذشته به سه هزار و 820 میلیارد ریال در سال جاری افزایش یافته که با این افزایش اعتبارات شاهد شتاب در فعالیتهای عمرانی و زیرساختی در سطح شهرکها و نواحی صنعتی کشور خواهیم بود.

وی افزود: با توجه به سیاست سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در خصوص کیفی سازی در سطح شهرکها با روند رشد اعتبارات شاهد تحقق این موضوع خواهیم بود.

معاونی پشتیبانی و منابع انسانی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران تصریح کرد: هم اکنون برای بیش از 508 هزار نفر در 868 شهرک صنعتی در سراسر کشور اشتغال ایجاد شده که با برنامه ریزیهای صورت گرفته و افزایش استقرار واحدهای صنعتی، این روند در حال افزایش است.

مولایی در ادامه از تصویب چارت سازمانی برای ساماندهی نیروی انسانی شرکت شهرکهای صنعتی 30 استان کشور خبرداد و گفت: با پیگیریها و تلاشهای ریاست سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران چارت سازمانی در هیئت مدیره سازمان به تصویب رسیده است.

وی افزود: تصویب این چارت سازمانی پس از 24 سال بلاتکلیفی در این بخش انجام شده و با اجرای آن شاهد افزایش حقوق و مزایای پرسنل بر اساس ضوابط و مقررات خواهیم بود.

مولایی با بیان اینکه این چارت سازمانی پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی تدوین شده، عنوان کرد: چشم انداز این چارت برای مدت 10 سال خواهد بود.

معاون پشتیبانی و منابع انسانی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در ادامه با بیان اینکه نیروی انسانی به کار گرفته شده در این سازمان باید گزینش شوند، گفت: به این موضوع که مطابق ماده 21 آئین نامه اجرایی قانون گزینش کشور است در سالهای قبل کم توجهی شده بود که هم اکنون این موضوع قانونمند شده است.

وی همچنین بر لزوم توجه بیشتر به مسائل فرهنگی - رفاهی و ورزشی کارکنان تاکید کرد و گفت: یک درصد از اعتبارات جاری به بخش ورزش و نیم درصد از این اعتبارات نیز به بخش فرهنگی اختصاص یافته است.

مولایی در ادامه با اشاره به وضعیت مناسب شرکت شهرکهای صنعتی فارس در بین شرکتهای استانی کشور تصریح کرد: استان فارس از جایگاه بالایی در این زمینه در سطح کشور برخوردار است.

وی افزود: با توجه به مدیریت مناسب مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس جایگاه این شرکت در سطح کشور ارتقا یافته و هم اکنون در بین استانهای کشور از جایگاه ممتازی برخوردار است.

معاون پشتیبانی و منابع انسانی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران اضافه کرد: با توجه به برنامه ریزیهای انجام شده و مدیریت مناسب در سطح شرکت شهرکهای صنعتی فارس، چشم انداز توسعه شهرکها و نواحی صنعتی فارس درخشان ترخواهد بود.

مولایی افزود: امید است با تداوم این برنامه ها شاهد رشد کیفی در سطح شهرکها ونواحی صنعتی فارس و در نتیجه افزایش بیشتر سرمایه گذاری در این بخش در استان فارس باشیم.

درنخستین گردهمایی مدیران امور اداری شهرکها و نواحی صنعتی استانهای کشور که به مدت دو روز به میزبانی شیراز برگزار شد در خصوص مسائل مربوط به کارکنان و ساماندهی نیروهای انسانی بحث و تبادل نظر صورت گرفت.