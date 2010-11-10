به گزارش خبرنگار مهر در قم، دکتر سید شمس الدین حجازی بعد از ظهر چهارشنبه در همایش آشنایی با حاکمیت خدمات بالینی در قم با بیان اینکه در دنیای امروز باید با اصلاح فرآیندها به سمت ارتقا کیفیت خدمات در بخش های مختلف حرکت کرد افزود: در حوزه بهداشت و درمان و خدمات بالینی شرائط به نحوی فراهم و مدیریت شود تا بیمار از لحظه ورود به بیمارستان با احساس امنیت و رضایت درمان بیماری خود را پیگیری کند.



وی با تأکید بر اینکه یکی از محورهای ارتقا حوزه سلامت، توجه به خدمات بالینی در مراکز آموزشی درمانی است گفت: نوع معماری بیمارستانها، برخورد مناسب کارکنان و کادر درمانی از بدو ورود بیماران و در مدت طول درمان، برگزاری دوره های آموزشی و همچنین اصلاح فرآیندها و توجه به استانداردهای وزارت بهداشت از جمله راهکارهای ارتقا خدمات بالینی است.



رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم تلفیق خدمات درمانی ارائه شده به بیماران با آموزه‎ها و ارزش‎های دینی و فرهنگی را از اهداف این دانشگاه در جهت ارتقا خدمات بالینی در مراکز اعلام کرد و افزود: با توجه به ارتباط مثبت این دانشگاه با حوزه علمیه تلاش می کنیم علاوه بر گسترش خدمات بهداشتی و درمانی و افزایش رضایتمندی بیماران در حوزه فرهنگی نیز با استفاده از ظرفیت فرهنگی استان و با ایجاد امکانات نرم افزاری و فرهنگی فعالیت و اقدامات مناسبی انجام شود.



دکتر حجازی با اشاره به تصویب منشور حقوق بیمار در وزارت بهداشت و ابلاغ آن به دانشگاههای علوم پزشکی تصریح کرد:در حال حاضر کمیته ویژه در دانشگاه علوم پزشکی قم ایجاد شده که در جهت اجرای هرچه بهتر این منشور فعالیت می کند.



وی خاطرشنان کرد:باید با جبران برخی کاستی های گذشته، افزایش ظرفیت تخت ها، توسعه علمی، آموزشی و پژوهشی و ارتقا کیفیت در راستای جلب رضایت حداکثری مردم برنامه‎ریزی و تلاش کرد.



همچنین در این همایش آشنایی با حاکمیت خدمات بالینی در قم کارشناسان و اساتید وزارت بهداشت به بررسی و تبیین موضوعاتی نظیر سیستم‎های ارتقا کیفیت، مبانی حاکمیت بالینی و ارتباط با سیستم های ارتقا کیفیت و مصادیق آن، اثر بخشی بالینی، مدیریت ریسک و رویکردهای آن و ایمنی بیمار و تعامل با بیماران و مردم می‎پردازند.



این همایش عصر پنج‌شنبه با جمع بندی دیدگاههای کارشناسان و مسئولان دانشگاه‌های علوم پزشکی حاضر به کار خود پایان می‌دهد.

