اخبار کوتاه ورزشی از استان خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، در مسابقات کشتی آزاد بزرگسالان در بیرجند در وزن 60 کیلوگرم حسین بخشی از بیرجند و مسعود سروری از سپاه پاسداران بیرجند مقام‌های اول و دوم، سامان اسماعیل ‌زاده از مرکز آموزش 04 و محسن کمالی از دانشگاه آزاد بیرجند مقام سوم مشترک را کسب کردند و در 66 کیلوگرم مجتبی جمشیدی از بیرجند و حامد فرامرزی از مرکز آموزش 04 مقام‌های اول و دوم، احمد دیناری از بیرجند و ایمان نخعی از مرکز آموزش 04 مقام سوم مشترک را کسب کردند.

صعود بانوان تکواندو کار استان به دور دوم مسابقات لیگ دسته یک پومسه تکواندو

بهناز دیمی و فاطمه بزرگ دو بانوی تکواندو کار استان به دور دوم مسابقات لیگ دسته یک پومسه تکواندو صعود کردند.

دور اول این مسابقات با حضور 400 نفر به صورت انفرادی و تیمی در خانه تکواندو تهران برگزار شد که تکواندو کاران استان توانستند به دور دوم این مسابقات راه پیدا کنند.

برگزاری همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی 100 هزار نفری در شهرستان بیرجند

همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی 100 هزار نفری 5 آذر ماه همزمان با عید سعید غدیر خم در شهرستان بیرجند برگزار خواهد شد.

این همایش بطور زنده از شبکه سوم سیما پخش وجوایز بسیار نفیس و ارزنده ای را در پی خواهد داشت.

مسیر همایش بزرگ پیاده روی یکصد هزار نفری از میدان امام خمینی (ره) شروع و پس از عبور از میدان شهدا، میدان ابوذر، میدان اول خیابان مدرس، چهار راه اول خیابان مدرس به پارک توحید ختم می شود.

تجلیل از برترین های پینگ پنگ خراسان جنوبی

مراسم تجلیل از برترین های مسابقات کشوری و جهانی پینگ پنگ خراسان جنوبی با حضور مربیان، بازیکنان و خانواده های ورزشکاران در محل سالن اجتماعات سازمان بهزیستی استان برگزار شد.

سرپرست دبیری فدراسیون پینگ پنگ کشور در این مراسم گفت: ورزش نماد صداقت، ایمان، شهادت و جهاد در برابر استکبار جهانی است و اگر چنان چه بخواهیم از حریم کرامت و ارزش های انسانی دفاع کنیم باید جوانانی سالم و نیرومند داشته باشیم.

غلام عباس سعیدی افزود: با توجه به فعالیت هایی که در عرصه ورزش پینگ پنگ در خراسان جنوبی انجام شده است این استان در پیشبرد و توسعه ورزش کم نظیر و بی مانند است.

سرپرست دبیری فدراسیون پینگ پنگ کشور خاطر نشان کرد: در 5 یا 6 سال آینده بهترین نیروهای نامدری که از شرف رشته ورزشی پینگ پنگ در میادین دنیا دفاع می کنند از خراسان جنوبی خواهند بود.

در پایان قهرمانهای استان معرفی شد و میلاد بهروزیان با کسب مقام های اول دوبل آموزشگاه های کشور و مقام نهم نونهالان کشور (دعوت شده به تیم ملی) به عنوان قهرمان قهرمانان خراسان جنوبی و امیر حسین عباس پور به عنوان قهرمان اخلاق استان معرفی شدند و از مربیان و نام آوران پینگ پنگ خراسان جنوبی نیز تجلیل شد.