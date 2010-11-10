دهها هزار دانشجو و استاد انگلیسی به خیابانهای لندن آمدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، در مخالفت با افزایش هزینه های تحصیل در دانشگاههای انگلیس هزاران دانشجوی خشمگین به خیابانهای لندن آمدند.

به گفته ترتیب دهندگان این راهپیمایی، حدود 50 هزار دانشجو و مدرس دانشگاه با تجمع در بزرگترین خیابان لندن به افزایش سه برابری شهریه های دانشگاهها اعتراض کردند.

معترضان با بیان اینکه سیاستمداران به جای گرفتن پول بیشتر از آنان باید به فکر کاهش دستمزدهای خود باشند، خواستار لغو تصمیم جدید دولت شدند. طبق تصمیم جدید هزینه های تحصیل در دانشگاهها از 14 هزار دلار در سال به سه برابر بیشتر افزایش می یابد.

این در حالی است که یکی از شعارهای نامزدهای حزب احزاب لیبرال دمکرات که بخشی از دولت ائتلافی انگلیس است، از میان برداشتن هزینه ها و ایجاد تحصیل رایگان برای عموم بوده است.