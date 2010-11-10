به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتسال ایران و روسیه از ساعت 17 امروز چهارشنبه در سالن پیروزی شهر اصفهان به مصاف هم رفتند. این بازی که سالن پیروزی اصفهان را مملو از تماشاگر کرده بود، در پایان به برتری 5 بر 3 تیم کشورمان انجامید.

ملی پوشان فوتسال کشورمان در حالی مقابل روسیه پیروز شدند که در نیمه اول این بازی با نتیجه 2 بریک به پیروزی رسیده بودند. برای تیم ملی فوتسال ایران در این دیدار دوستانه محمد طاهری (2 گل)، علی اصغر حسن زاده، محمد کشاورز و وحید شمسایی گلزنی کردند و گل‌های تیم روسیه نیز توسط مایوسکی (2 گل) و ولادیمیر گونجالوف به ثمر رسید.

تیم ملی فوتسال کشورمان طی چند سال گذشته در مصاف با روسیه توفیقی حاصل نکرده و به نوعی این تیم برای ملی پوشان فوتسال ایران طلسم شده بود. بالاخره با این پیروزی طلسم روس‌ها نیز شکسته شد و به برتری تیم ایران بر روسیه در رنکینگ فیفا صحه گذاشته شد.

تیم ملی فوتسال کشورمان دیدار مقابل روسیه را با ترکیب مجتبی نصیری نیا، محمد کشاورز، محمد طاهری، وحید شمسایی و علی اصغر حسن‌زاده آغاز کرد.