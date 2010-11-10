800 طرح برق رسانی در بوشهر به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، اسدالله دهقانی عصر چهارشنبه در نشست مدیران اجرایی شهرستان بوشهر اظهارداشت: با همکاری مسئولین ارشد استان بوشهر اعتبارات مناسبی جهت بهبود وضعیت برق رسانی استان و شهرستان بوشهر اختصاص یافت که این اعتبارات نقش بسزایی در نوسازی و بهبود وضعیت شبکه برق رسانی بوشهر داشته است.

وی با بیان اینکه طرح های برق رسانی بهره برداری شده شهرستان در این مدت 37 درصد افزایش داشته است، افزود: توسعه و بهسازی شبکه های برق رسانی بوشهر در این دو سال اخیر موجب شده تا شاهد کاهش 10 درصدی خاموشیهای با برنامه در بوشهر باشیم.

مدیر برق شهرستان بوشهر با بیان اینکه در این مدت ولتا‍ژ پستهای توزیع برق بوشهر توسعه بسزایی داشته اند، گفت: در این مدت ولتاژ برق شهر بوشهر از 11 کیلو ولت به 20 کیلو ولت ارتقا یافته که تقش چشمگیری در کاهش فشار بر تجهیزات برق رسانی بوشهر داشته است.

دهقانی تعدیل بار 65 فیدر و واگذاری فعالیتهای مربوط به خدمات مشترکان به دفاتر خدمات ارتباطی جهت تسهیل و تسریع در ارائه خدمات و توسعه و افزایش پستهای توزیع و فوق توزیع را از دیگر فعالیتهای این شرکت در راستای بهبود وضعیت برق رسانی بوشهر عنوان کرد.

وی با اشاره به اینکه بیش از 44 هزار مشترک بوشهر در شهرستان بوشهر از خدمات این شرکت بهرهمند هستند، افزود: طی مدت یاد شده یک هزار و 693 مشترک به مسترکین شرکت توزیع نیروی برق بوشهر افزوده شده است.