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۱۹ آبان ۱۳۸۹، ۱۸:۲۹

اعضای هیئت مدیره تیم برق شیراز معرفی شدند

اعضای هیئت مدیره تیم برق شیراز معرفی شدند

شیراز - خبرگزاری مهر: اعضای جدید هیئت مدیره موسسه فرهنگی - ورزشی برق شیراز منصوب شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، طی احکام جداگانه ای از سوی محمدرضا مشفقیان مدیرعامل شرکت برق منطقه ای فارس، سید محمد هادی آیت الهی و غلامرضا آبهشت به عنوان اعضای جدید هیئت مدیره موسسه فرهنگی - ورزشی برق شیراز منصوب شدند.

انتصاب اعضای هیئت مدیره جدید در راستای هر چه بهتر اجرایی شدن اهداف فرهنگی - ورزشی مجموعه تیم برق شیراز صورت پذیرفته است.

محمد امین شرقی کماکان در سمت عضو اصلی هیئت مدیره مشغول به خدمت است ضمن اینکه امیر رئوف و محسن اردکانی اعضای پیشین هیئت مدیره موسسه فرهنگی - ورزشی برق شیراز بودند. 

کد مطلب 1189477

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