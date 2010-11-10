اعضای هیئت مدیره تیم برق شیراز معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، طی احکام جداگانه ای از سوی محمدرضا مشفقیان مدیرعامل شرکت برق منطقه ای فارس، سید محمد هادی آیت الهی و غلامرضا آبهشت به عنوان اعضای جدید هیئت مدیره موسسه فرهنگی - ورزشی برق شیراز منصوب شدند.

انتصاب اعضای هیئت مدیره جدید در راستای هر چه بهتر اجرایی شدن اهداف فرهنگی - ورزشی مجموعه تیم برق شیراز صورت پذیرفته است.

محمد امین شرقی کماکان در سمت عضو اصلی هیئت مدیره مشغول به خدمت است ضمن اینکه امیر رئوف و محسن اردکانی اعضای پیشین هیئت مدیره موسسه فرهنگی - ورزشی برق شیراز بودند.