بروز سندروم دنیای خبیث دلیل وقوع حادثه سعادت آباد

دکتر مجید ابهری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه فاجعه سعادت آباد اولین حادثه از این نوع حوادث نبوده و آخرین آن نیز نیست تاکید کرد: از نگاه آسیب شناسی اجتماعی و تجزیه و تحلیل رفتار انسانی و اجتماعی این حادثه زنگ خطری است برای فرهنگ و اخلاق جامعه.

وی تاکید کرد: صفحات حوادث روزنامه ها پر است از انواع مختلف قتلها، تصادفات و ناهنجاریهای اجتماعی اما بعضی از اتقاقات و وقوع برخی حوادث باعث آزردگی وجدانهای بیدار و تلخکامی انسانهای آزاده می شود.

ابهری اظهار داشت: در این حادثه همه انگشت اتهام خود را به سمت پلیس نشانه رفته اند. البته قصور مامورین در این زمینه قابل بررسی است اما آنچه که باید مورد توجه دست اندرکاران و مسئولین قرار گیرد علت وقوع این حادثه است.

استاد دانشگاه شهید بهشتی با انتقاد نسبت به اینکه فقط بر اساس تهدید یا عربده کشی یک فرد دوراز ادب و اخلاق اجتماعی، مسئولیت اجتماعی از تماشاگران ساقط نمی شود تاکید کرد: چگونه افراد شاهد جان دادن یک انسان غرق در خون خود بودند؟ علت بروز چنین رفتاری بالا رفتن خشونت در جامعه و تماشای فیلمهای خشن و پر از صحنه های کشتار و قتل است که این گونه افراد را به قصاوت و بی تفاوتی سوق می دهد.

ابهری تاکید کرد: این حادثه ناشی از بالا رفتن سطح خشونت در جامعه است که بارها نسبت به آن هشدار داده شده است. تماشای فیلم هایی که باعث ایجاد یک ناهنجاری رفتاری و روانی به ویژه در جوانان و نوجوانان می شود که به آن سندروم دنیای خبیث گفته می شود.

مشاور کمیسیون اجتماعی مجلس اضافه کرد: مبتلایان به این سندروم به سادگی می توانند صحنه های قتل و کشتار را تماشا کرده و به منظره واقعی با چشم فیلم نگاه کنند. در واقع این مسئولان هستند که باید به فکر پایین آوردن خشونت در جامه باشند.

وی با اعلام اینکه علت اصلی این فاجعه فاصله گرفتن مردم از ایمان و همدلی است اظهار داشت: این یعنی بی تفاوتی در تعاون اجتماعی .

ابهری اضافه کرد: یک جوان مسلح به چاقو هرچقدر هم قوی باشد امکان ندارد مقابل 10 یا 20 نقر مقاومت کند اما عده ای برای فرار از وظایف خود تقصیر را به گردن اورژانس و پلیس می اندازند در حالی که در این حادثه مقصر اول خانواده و جامعه ای است که این گونه افراد را تربیت می کند.

این متخصص علوم رفتاری اضافه کرد: مقصر دوم فیلمها و بازیهای مملو از خشونت و مقصر سوم و چهارم نهادهای مسئول هستند، بنابراین باید با ارزیابی زوایای آشکار و نهان این فاجعه از وقوع حوادث مشابه جلوگیری کرد.