پرداخت اسكناس 20 هزار ريالي از طريق 25 دستگاه خودپرداز بانك ملي ايران ميسر شد

به گزارش خبرگزاري مهر، و به نقل از روابط عمومي بانك ملي ايران، پيش از اين تنها خودپردازهاي 10 شعبه مستقل بانك ملي ايران تركيبي از اسكناس هاي 10 هزار ريالي و 20 هزار ريالي را پرداخت مي كردند كه 11 شعبه ديگر در سراسرتهران نيز به اين سيستم مجهز شدند.

بر اساس اين گزارش، از آنجا كه محدوديت مخزن پولي دستگاه هاي خود پردازيكي از چالش هاي پيش روي شبكه بانكي محسوب مي شود ، اجراي اين طرح مي تواند نقش بالايي در ارايه خدمات مناسب به مشتريان و جلب رضايت بيشترآنها داشته باشد.

پرداخت اسكناس هاي 10 هزار ريالي و 20 هزار ريالي از طريق دستگاههاي خودپردازشعبه هاي مركزي، كاشف، فدك، امام حسين، استاد معين، فردوسي، حافظ، سعدي، خجسته، بازار، حج و زيارت، صادقيه، اسلام شهر، كريمخان، وحدت، سعادت آباد، اسكان، نازي آباد، عارف، تهران پارس و ميدان شهدا به اجرا گذاشته شد.

با افزايش ميزان اسكناس هاي 20 هزار ريالي اين خدمت از طريق تمامي دستگاه هاي خود پردازبانك ملي ايران ممكن خواهد شد.