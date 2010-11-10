به گزارش خبرنگار مهر در قم، دکتر حسین اردستانی بعدازظهر چهارشنبه در دیدار با آیت الله جوادی آملی اظهار داشت: این مصاحبه در دروان دفاع مقدس انجام شد که در گذشته جزو اسناد طبقه بندی شده محسوب می‌شد اما با گذشت زمان از حالت طبقه بندی خارج شده است و در آینده‌ای نزدیک منتشر می‌شود.



رئیس مرکز مدیران و نویسندگان مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس سپاه زمان انجام این مصاحبه را مربوط به سال 1365 اعلام کرد.



وی در بخش دیگری از سخنان خود از ضبط 33 هزار ساعت نوار سخنان فرماندهان جنگ خبر داد و اظهار داشت: راویان جنگ مباحث مختلفی که در سطح فرماندهان مسئولان در دوران دفاع مقدس رخ داد، حتی اختلافات نظری بین آنها را ضبط کرده اند.



اردستانی گفت: بیش از هشت هزار گزارش عملیات از رده‌های بالا تا پائین توسط راویان تهیه شده و حدود یک میلیون و 500 هزار سند وارد سیستم کامپیوتری شده است.



رئیس مرکز مدیران و نویسندگان مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس سپاه ادامه داد: حدود 5 هزار نقشه، عکس و... از دوران دفاع مقدس در این مرکز وجود دارد که مجموعه گرانسنگی از تاریخ انقلاب می‌باشد.



ترجمه آثار جنگ به زبان‌های زنده دنیا



وی همچنین به برخی از آثار تولیدی و انتشار کتاب توسط این مرکز اشاره کرد و یادآور شد: در نظر داریم این آثار را به زبان‌های مختلف دنیا ترجمه کنیم.



اردستانی تصریح کرد: متاسفانه در حوزه علوم انسانی مستشرقان بیشتر از ما کار کرده اند ولی ما مفتخریم که برای اولین بار تاریخ جنگ تحمیلی را خودمان می‌نویسیم.



وی افزود: این مسئله برای راویان جنگ مهم بود که آنچه در دوران دفاع مقدس رخ می‌داد بدون دخالت نظر و پیش داوری منتقل کند.



اردستانی به برخی موضوعات و زمینه‌های فعالیت مرکز مدیران و نویسندگان مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس سپاه اشاره کرد و اظهار داشت: تاریخ جنگ، عملیات‌ها، سیاست داخلی، سیاست خارجی، سیاست بین المللی، نهادهای بین المللی و منطقه ای، کشورها و همسایگان، رهبری و دفاع مقدس، تاریخ شفاهی دفاع مقدس و... از جمله موضوعات مورد توجه این مرکز است.



رئیس مرکز مدیران و نویسندگان مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس سپاه خاطرنشان کرد: از جمله موضوعاتی که تاکنون درباره آن کار نشده است مسئله دین و دفاع مقدس است.



اردستانی با اشاره به ضرورت پرداختن به این موضوع تصریح کرد: اگر مولفه های موثر بر دفاع مقدس را کالبدشکافی کنیم در نهایت به دین می‌رسیم و آنچه که در این دین بر دفاع مقدس تاثیر گذاشت ایمان و معنویت بود.