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۱۹ آبان ۱۳۸۹، ۱۹:۱۴

علیرضا رضایی سرمربی تیم کشتی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس شد

علیرضا رضایی سرمربی تیم کشتی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس شد

بوشهر - خبرگزاری مهر: مسئول امور ورزش سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژِی پارس از سرمربی گری علیرضا رضایی نائب قهرمان کشتی آزاد المپیک پکن به عنوان سرمربی تیم کشتی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در عسلویه، بهرام رضائیان عصر چهارشنبه در حاشیه آماده سازی تیم کشتی این منطقه جهت حضور در المپیادهای ورزشی صنعت نفت در گفتگو با خبرنگاران اظهارداشت: تیم کشتی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس شامل 20 نفر از کارکنان این سازمان، از روز گذشته جهت افزایش آمادگی و حضور در المپیادهای ورزشی صنعت نفت تمرینات خود را زیر نظر علیرضا رضایی به طور رسمی آغاز کرده است.

وی در خصوص مسابقات المپیادهای ورزشی صنعت نفت، اظهارداشت: این دوره از تمرینات با رویکرد آموزشی و با هدف تقویت روحیه جسمانی کارکنان منطقه ویژه برگزار می شود که جوانان و علاقمندان به ورزش کشتی در بخش عسلویه نیز می توانند در این دوره حضور یابند.

رضائیان افزود: به همت و حمایت مدیرعامل منطقه ویژه و قائم مقام این سازمان، تجهیزات و ابزار لازم برای کیفی سازی ورزش کشتی در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس خریداری شده است و امیدواریم همزمان با ارتقای سلامت کارکنان، جوانان عسلویه و نخل تقی نیز از امکانات و فضای مناسب بهره مند شده و از این طریق استعدادهای چشمگیر این ورزش کهن ایرانی در منطقه شکوفا شود.

کد مطلب 1189501

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