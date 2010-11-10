به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد مجیدی، کاپیتان تیم فوتبال استقلال که در بازی با صنعت نفت آبادان دچار آسیب دیدگی شده بود، با تلاش کادر پزشکی این باشگاه توانایی بازگشت به ترکیب آبی پوشان را پیدا کرد و می تواند این تیم را در دیدار با شاهین بوشهر همراهی کند.

آرش برهانی نیز با آبی پوشان تمرین می کند و حضورش در ترکیب تیم استقلال بسته به نظر پرویز مظلومی و دستیارانش است. بازگشت برهانی به ترکیب استقلال می تواند، بخش عمده‌ای از مشکلات این تیم در فاز حمله را مرتفع سازد.

از اردوی تیم فوتبال استقلال خبر می رسد، مجتبی جباری و محسن یوسفی تنها بازیکنان این تیم هستند که به علت مصدومیت توانایی همراهی تیم‌شان را نخواهند داشت. امیرحسین صادقی نیز به علت محرومیت نمی تواند تیم استقلال را در مصاف با شاهین بوشهر همراهی کند.

دیدار استقلال مقابل شاهین بوشهر در چارچوب هفته پانزدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور روز جمعه هفته جاری در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.