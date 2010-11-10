اختصاص دو میلیارد ریال جهت فعالیتهای پژوهشی گاز بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، سعید بهروزی عصر چهارشنبه در نشست پژوهشی این شرکت اظهار داشت: طبق برنامه ریزیهای انجام شده این 9 پروژه پژوهشی تا پایان امسال به اتمام خواهد رسید.

وی اظهارداشت: این پروژه ها درقالب محورهای بسته ی پژوهشی HSE است که از آن جمله می توان به طراحی روشی نوین جهت شناسایی و رتبه بندی ریسکهای توزیع گاز در استان و تعیین مسیر بحرانی این ریسکها ، ممیزی ایمنی و ارزیابی خطرات ایستگاه های تقلیل فشار گاز در استان و ارائه راهکارهای عملی جهت افزایش ضریب ایمنی آنهاست.

رئیس واحد پژوهش شرکت گاز استان بوشهر، طراحی و تدوین اولین مجموعه آموزشی چند رسانه ای HSE ویژه شرکتهای گاز استانی تابعه شرکت ملی گاز ایران، اصلاح الگوی مصرف با رویکرد ناب را از دیگر پژوهشهای این شرکت عنوان کرد.

بهروزی اضافه کرد: امیدواریم پس از اتمام آنها گامهای اساسی در راستای اجرایی شدن این پروژه ها نیز برداشته شود.

وی گفت: سال گذشته چهار پروژه پژوهشی را با اعتباری بالغ بر 150 میلیون تومان به اتمام رساندیم که نتایج آنها نیز به واحدهای مربوطه اعلام شده است.

رئیس واحد پژوهش شرکت گاز استان بوشهر گفت: امیدواریم با اتمام این پروژه ها یک سیستم جامع و کامل ایمنی و بهداشت در سطح کشور اجرا شود.