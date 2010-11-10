نشان مولانا بر سینه شهرام ناظری

به گزارش خبرنگار مهر ،دراین کنسرت که در کنار مزار شمس و به عنوان دومین اجرای گروه مولوی درکنگره بین المللی شمس تبریزی برگزار شد بسیاری از هنرمندان مدعو از شهرهای مختلف و همچنین میهمانان خارجی حضور داشتند.

در آغاز این کنسرت که به علت برخی ناهماهنگی ها با تاخیر برگزار شدمجری برنامه از اسین چلبی خواست تا با حضور بر روی صحنه نشان بنیاد فرهنگی مولانا را به شهرام ناظری اهدا کند.

اسین چلبی بیست و سومین نواده مولانا بعد از الصاق نشان بر روی سینه ناظری گفت: بسیار خوشحالم که در این مراسم با شکوه به پاس تشکر از هنرمندی که از جوانی در راه مولانا و شمس گام نهاده و در پی نشر افکار و آثار مولانا تلاشهای ارزنده داشته این نشان را اهدا می کنم.

سپس شهرام ناظری طی سخنانی اجرای موسیقی و آواز را در حضور میهمانان و شهروندان فرهنگدوست خوی را مایه مباهات دانست و گفت:امروز برگی ارزشمند از دفتر زندگی ما در این مکان فرهنگی و با حضور شما هنرمندان و علاقه مندان ورق می خورد و من با تمام وجود برای شمس پژوهان ومولانا دوستان می‌خوانم تا شاید در دریای پرعظمت عرفان شمس و مولانا، نقشی ایفا کرده باشم.

ناظری در پایان سخنانش با کسب اجازه از دکتر موحد (مولانا شناس و پژوهشگر ادب و عرفان)به عنوان پیر و بزرگ میهمانان حاضر در مزارشمس، اجرای موسیقی را آغاز کرد.

گروه مولوی، کنسرت را با مقدمه نوا آغاز کرد و در سپس ناظری با استفاده از اشعار مولانا به اجرای آوازپرداخت و بعد از اجرای اولین تصنیف(قفل زندان) به دلیل تقارن با اذان مغرب کنسرت به اتمام رسید.

بعد از پخش اذان به اصرار مجری برنامه ناظری به تنهایی بر روی صحنه حاضر شد و با نوازندگی سه تار تصنیف اندک اندک را اجرا کرد.

در این کنسرت فرید الهامی تنبور، صابرنظرگاهی تار، سینا جهان آبادی کمانچه، بابک غسالی عود و زکریا یوسفی دف می نواختند.

در این کنسرت بسیاری از هنرمندان تجسمی،سینما و ادبیات حضور داشتند؛ همچنین استانداران آذربایجان غربی و شرقی،مدیران ارشاد،فرمانداری و... نیز در جمع علاقه مندان حاضربودند.

همچنین به گفته علی محبوبی قرار است امشب در مراسم اختتامیه بالاترین نشان فرهنگی شمس نیز از سوی دکتر موحد به شهرام ناظری اهدا شود.