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۱۹ آبان ۱۳۸۹، ۲۰:۰۸

رئیس جمهور تاکید کرد:

بازنگری در فعالیت های فرهنگی/ اندیشه ولایی مرز دنیای اسلام با دنیای مادی است

بازنگری در فعالیت های فرهنگی/ اندیشه ولایی مرز دنیای اسلام با دنیای مادی است

رئیس جمهور با تاکید بر لزوم بازنگری در فعالیت های فرهنگی خاطر نشان کرد: مجموعه کارهای فرهنگی باید به یک اتفاق هدفمند و روشن در جامعه منجر شده و باعث حرکت دادن انسان از یک مرتبه به مراتب بالاتر و والاتر شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد در کارگروه فرهنگ و هنر استان قزوین با بیان اینکه وجه غالب سفر سوم هیئت دولت به استان ها توجه به موضوعات فرهنگی و ارتقاء سطح فرهنگ کشور است، گفت: مقصود از فعالیت فرهنگی تولید فکر و اندیشه، کار معرفتی و حرکت دادن انسان ها به سوی قله های تعالی و سعادت است و هدف اصلی این است که در باورها و رفتارهای مردم نگرش و تحول مثبت و سازنده ای ایجاد شود.

رئیس جمهور کار فرهنگی را نیازمند میزان و مقصد روشن دانست و اظهار داشت: در کار فرهنگی باید دریافت درستی از هستی و غایت انسان وجود داشته باشد تا انگیزه لازم برای شکوفایی استعدادهای انسان و تعالی انسانی بوجود آید.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه امام هستی قله حرکت تعالی بخش انسان است، گفت: فعالیت های فرهنگی باید راه و چگونگی رسیدن به امام را تبیین و ارایه کند. کار فرهنگی بدون وجود معیاری مانند امام معنا ندارد، چرا که امام میزان تعالی انسان است.

احمدی نژاد تصریح کرد: اقدامات فرهنگی اگر منجر به نزدیک کردن انسان و جامعه به حقیقت امام نشود، هیچ ارزش و فایده ای نخواهد داشت.

رئیس جمهور اندیشه ولایی را مرز دنیای اسلام با دنیای مادی دانست و گفت: انسان ها در ارتباط با آسمان می توانند به کمال برسند و این موضوع جز با اتصال به حقیقت امام عصر امکانپذیر نیست. اندیشه ولایت و امامت مفسر همه هستی و کمال انسانی است و در مکاتبی مانند لیبرالیسم، اومانیسم و کاپیتالیسم قرار دارد.

احمدی نژاد با اشاره به غفلت از مفهوم انتظار، امامت و ولایت در فعالیت های فرهنگی گفت: زایش و جوشش فرهنگ اصیل جز با اتصال با امام اتفاق نمی افتد، هیچ حقیقتی زیباتر و کامل تر از حقیقت امام هستی وجود ندارد و کار فرهنگی باید موجب آشنا شدن دلها و اندیشه انسانها با امام و حرکت در مسیر امام شود.

رئیس جمهور بستر انتقال و حرکت به سوی امام را عشق و محبت دانست و گفت: محال است بدون محبت دلی با مفهوم امام آشنا شود.

وی خاطر نشان کرد: ملت ایران بالاترین توقع و انتظار را از حکومت دارد و در مقابل بالاترین فداکاری ها را انجام می دهد.

رئیس جمهور در ادامه با اشاره به ویژگی های فرهنگی استان قزوین گفت: قزوین استان امامت و ولایت است و ضرورت دارد همه دست اندرکاران امور فرهنگی استان با هماهنگی و انسجام قزوین را به الگویی برای کشور تبدیل کنند.

در جلسه فرهنگ و هنر استان قزوین پیشنهادات کارگروه در 9 محور و 77 بند مطرح  و به تصویب رسید و مقرر شد 30 میلیارد ریال بودجه فوق العاده فرهنگی خارج از مصوبات بودجه های جاری به فعالیت های فرهنگی استان اختصاص یابد.

کد مطلب 1189511

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