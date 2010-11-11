12 هزار هکتار بافت فرسوده در برنامه پنجم توسعه نوسازی می شود

احمد صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از مجموع 67 هزار هکتار بـافت فرسـوده در کشور پنج هزار هکتار، معادل هفت درصد در برنامه چهارم، نوسازی شده و وزارت مسکن و شهرسازی درصدد نوسازی 16 درصد از این بافتها در برنامه پنجم توسعه است.

وی همچنین با اشاره به اینکه پارسال برای نوسازی 30 هزار واحد مسکونی در بافتهای فرسوده چهار هزار و 500 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است که با توجه به استقبال مردم، امسال برای نوسازی 58 هزار خانه در بافتهای فرسوده کشور 11 هزار و 600 میلیارد ریال تسهلات پرداخت شده است.

مدیرعامل شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران میزان تسهیلات برای نوسازی هر واحد مسکونی در بافتهای فرسوده را بین 200 تا 250 میلیون ریال اعلام کرد و ابراز امیدواری کرد: مردم با استفاده از تسهیلات دولت، خانه های خود را در بافتهای فرسوده نوسازی و در برابر حوادث پیش بینی نشده مقاوم سازی کنند.

وی ادامه داد: در استان گیلان دو هزار و 64 هکتار بافت فرسوده شناسایی شده است که ساکنان این مناطق در 14 شهر استان می توانند از تسهیلات نوسازی مسکن برخوردار شوند.