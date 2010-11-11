پرداخت حقوق کارگران کارخانه آزمایش مرودشت اولویت اول باشد

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، فرهاد سجادی در جلسه بررسی مسائل و مشکلات کارخانه آزمایش مرودشت افزود: راه اندازی مجدد چرخه تولید این کارخانه بزرگ می تواند نقش بسزایی در فرآیند رو به رشد صنعت و کاهش معضل بیکاری استان فارس ایفا کند.

وی در جمع تعدادی از مدیران استان و شهرستان مرودشت و جمعی از اعضای هئیت مدیره و نمایندگان کارگران کارخانه آزمایش که در فرمانداری مرودشت گرد هم آمده بودند، اظهار داشت: مدیریت ارشد استان فارس به عنوان حامی سرمایه گذاران و قشر مظلوم و زحمتکش کارگران استان فارس اجازه نخواهد داد که کارخانه ای در سطح استان تعطیل شود.

سرپرست معاونت برنامه ریزی استانداری فارس در پاسخ به اظهارات کارگران کارخانه آزمایش که عنوان کردند برخی از اموال و تجهیزات این کارخانه به استانهای دیگر منتقل شده و به فروش رسیده، فرماندار شهرستان مرودشت را مکلف کرد تا مانع از خروج و فروش هر وسیله ای از کارخانه آزمایش شود.

سجادی در این جلسه که بیش از چهار ساعت به طول انجامید بر ضرورت رفع مشکلات پیش آمده کارخانه آزمایش تاکید کرد و گفت: اگر مدیران این کارخانه حقوق کارگران را پرداخت نکند از طریق مجاری قانونی مشکل را برطرف می کند.

مرودشت در 45 کیلومتری شیراز قرار دارد.