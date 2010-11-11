صدا و سیما نقش مهمی در بسیج عمومی مردم دارد

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، حجت الاسلام کاظم صدیقی که به همراه رئیس قوه قضائیه به استان کهگیلویه و بویراحمد سفر کرده، عصر چهارشنبه در بازدید از صدا وسیمای استان، افزود: صدا و سیما گاهی آنچنان فضا را بسیجی می کند که مردم در همه عرصه ها به خصوص عرصه های کارساز و حماسی، حضور پیدا می کنند.

وی با بیان اینکه مردم ایران اسلامی در همه زمانها برای دفاع از انقلاب و دستاوردهای آن آمادگی کامل دارند، اظهار داشت: هنر صداوسیما این بوده که دل پاک مردم را در این جهت قرار داده و این قطره های زلال را به هم متصل و دریای با عظمتی ساخته که دشمن را در همه صحنه ها شکست داده است.

صدیقی بیان کرد: صدا و سیما در زمینه های مختلف به ویژه ایجاد فضای معنوی، دینی، فقهی و بیداری جامعه نقش بسزایی داشته است.

وی افزود: مقام معظم رهبری عنایت خاصی به کانونهای فرهنگی به خصوص به صدا و سیما دارند و به فضل الهی صدا و سیما برکات زیادی را به همراه داشته است.

صدیقی با اشاره به تاسیس شبکه شبکه قرآن و معارف در صدا و سیما نیز گفت: این شبکه برکات زیادی داشته و از آن جمله تریبونهای جهانی در اختیار علما قرار داده است.