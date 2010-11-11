هدفمند سازی یارانه ها در بخش کشاورزی تاثیر ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، احمد طمراسی چهارشنبه شب در نشست مطبوعاتی که در سازمان جهاد کشاورزی بندرعباس برگزارشد در جمع خبرنگاران بیان داشت: در نیمه اول امسال یارانه مربوط به بخش کشاورزی در اختیار این بخش قرار گرفت و برای سال آینده نیز هنوز تصمیمی گرفته نشده و تا پایان امسال هیچ افزایش قیمتی در زمینه کودهای شیمیایی و نهاده ها نخواهیم داشت.

وی ادامه داد: یارانه سموم کشاورزی از سال 86 هدفمند شده و اعتبارات سموم در قالب شبکه های مراقبت و پیش آگاهی تعریف می شوند.

مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اضافه کرد: بیشتر کودهای تولیدی در کشور یارانه ای هستند و سموم شیمیایی و ماشین آلات نیز از پرداخت یارانه خارج شده اند در حال حاضر نیز 70 درصد این کودهای شیمیایی از محل تولیدات داخلی تامین می شوند.

طمراسی اعلام کرد: یکی از دستاوردهای شرکت خدماتی حمایتی کشاورزی این است که امسال توانسته واردات بذر را به شکل 100 درصدی از محل تولیدات داخلی و مراکز تحقیقات کشاورزی تامین کند.

وی ادامه داد: امسال 50 هزار تن بذر گندم، 170 هزار تن بذر جو و 400 هزار تن بذر کلزا در داخل کشور تولید شده است.

مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تصریح کرد: در حال حاضر برنامه ریزی برای تولید 150 هزار تن یونیت چغندر قند و خرید 10 هزار تن ذرت در دستور کار قرار دارد.

طمراسی با بیان این که این شرکت قصد دارد تمام نهاده های کشاورزی را از تولیدات داخل کشور تامین کند ادامه داد: بذرهای یونجه، حبوبات و پنبه از جمله بذرهایی هستند که از تولیدات داخلی کشور تامین می شوند و نیازی به واردات آنها نیست.

وی تاکید کرد: در امر کشاورزی به مسائل مختلف کاری باید توجه داشت زیرا کشاورزی با شرایط اکولوژیکی و اقلیمی گره خورده است و ویژگیهای هر منطقه را باید به دقت مطالعه و در نظر داشت تا بتوان با برنامه ریزی قبلی به استقبال مشکلات و مسائل و پیش رو در زمینه کشاورزی رفت.

وی یاد آور شد: آنچه در حوزه وظایف شرکت بوده به طور کامل تحقق یافته است و راه بردها و برنامه های عملیاتی برای سال 90 مشخص شده است.

مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ادامه داد: سال 90 سالی پر بار هم برای بخش کشاورزی و هم برای شرکت خدمات حمایتی خواهد بود و نهاده های تولید شده را می توان در اختیار بخش کشاورزی قرار داد.

طمراسی اضافه کرد: یکی از سیاستهای شرکت تلاش برای کاهش واردات کودهای شیمیایی است که در این زمینه تلاشهای خوبی نیز صورت گرفته است.

وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر 70 درصد کودهای شیمیایی تولید داخل کشور هستند و تنها 30 درصد آنها وارداتی محسوب می شوند.

مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ادامه داد: کودهای سوپر فسفات ساده و دی آمونیوم فسفات از جمله این کودها هستند و تمام تلاشها در این زمینه است که در سال آینده با برنامه ریزی که انجام شده این میزان واردات نیز به صفر برسد.

طمراسی اعلام کرد: در حال حاضر فرمولهای جدیدی برای تولید کود پیشنهاد شده است و در صورتی که مورد تایید جهاد کشاورزی قرار گیرد توان تولید به سمت تولید کود با منشا داخلی خواهد رفت.

وی یادآور شد: در سال 86 همزمان با حذف یارانه از سموم کشاورزی شرکت دو راهبرد را در پیش گرفت.

مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ادامه داد: راهبرد اول این است که ضمن حمایت از تولید کنندگان داخلی، هر جا که به حمایت دولتی نیاز باشد به مجموعه بخش کشاورزی کمک شود.

طمراسی اضافه کرد: مذاکره با شرکتهای داخلی برای تشکیل شبکه های تولید، آموزش و خدمات پس از فروش با استفاده از نیروهای داخلی برای تولید ماشین آلات کشاورزی به عنوان راهبرد دوم مشخص شده است.

وی عنوان کرد: سیستم تولید هوشمند نهاده ها در کشوراجرا می شود و و نهاده های کشاورزی قابل نمونه گیری و پایش خواهند بود.

مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تصریح کرد: مقدمات مطالعاتی در خصوص این پروژه در دو استان کرمانشاه و مرکزی در حال انجام است که نتیجه مطلوب گرفته شده و در استان هرمزگان نیز به زودی عملیاتی خواهد شد.

طمراسی ادامه داد: با سیستمی که طراحی شده در کمتر از یک سال آینده هر کیسه کود و یا نهاده قابل کنترل و پیگیری خواهد بود و این که کودها از چه طریقی از چه کسی و برای چه تولیدی در اختیار بخش قرار می گیرند مشخص می شود.