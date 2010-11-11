سی و سومین دوره مسابقات قرآن کریم مازندران گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در بابل، مسئول امور فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه مازندران در مراسم افتتاحیه این مسابقات گفت: سال قبل هزار و 332 نفر در مسابقات قرآنی در سطح استان شرکت داشتند.

وی افزود، این تعداد امسال به دو هزار و 700 نفر افزایش یافته است.

حیدری درباره برگزاری این مسابقات بیان داشت: سئوالات این مسابقات در دو بخش خواهران و برادران است که با 35 سئوال، پنج سئوال تشریحی با دو نمره و سئوالات تستی با یک نمره برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اینکه شرکت ‌کنندگان باید 60 درصد نمره را کسب کنند، افزود: هر شرکت ‌کننده تنها می‌تواند در یک رشته تخصصی شرکت کند اما در رشته مفاهیم همه مجاز به شرکت در این رشته هستند.

وی بیان داشت: کلیه شرکت‌کنندگان در شاخه مفاهیم تخصصی در سال گذشته 70 نفر بوده که امسال به 570 نفر رسیده است.

حیدری افزود: شرط ورود به مسابقات کشوری و استانی حذف شده است و فقط این امر در مورد مسابقات شهرستانی صدق می‌کند.

وی افزود: شهرستان بابل در زمینه فعالیتهای‌ قرآنی رتبه برتر استان و کشور را داراست.

حیدری با تقدیر از فعالیتهای اداره اوقاف و امور خیریه بابل اظهار داشت: رشیدی یکی از مدیران موفق و منظم اوقاف مازندران‌ است که در برگزاری این مسابقات بسیار حرفه‌ای و سریع عمل کرده است بنابراین اداره کل اوقاف مازندران ترجیح می‌دهد بیشتر مسابقات استانی را در بابل برگزار کند.

رئیس اوقاف و امور خیربه بابل اظهار داشت: این مسابقات در دو رده سنی زیر 16 سال و بالای 16 سال در بابل برگزار می‌شود که با توجه به اینکه تبلیغات زیادی برای برگزاری این مسابقات صورت نگرفته است اما حضور شرکت کنندگان در این دوره از مسابقات چشمگیر بوده است.

نوروز رشیدی افزود: این دوره از مسابقات با شرکت 120 شرکت کننده در بخش خواهران و 100 شرکت کننده در بخش پسران به مدت دو روز برای راهیابی به مرحله استانی‌ در آستانه مبارکه امامزاده قاسم (ع) بابل برگزار می‌شود.