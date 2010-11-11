آمار دقیقی از سرانه ورزشی بابل وجود ندارد

به گزارش خبرنگارمهر در بابل، یدالله افشارمقدم شامگاه چهارشنبه در جلسه بررسی مشکلات فوتبال شهرستان بابل، بااشاره به اینکه، تشکیل شورای ورزشی در شهرستان بابل بسیار ضروری است، افزود: تشکیل شورای ورزشی در شهرستان بابل سبب می‌شود مشکلات به شکل اساسی شناسایی و مورد بررسی قرار گیرند.

وی با انتقاد از اینکه تاکنون اطلاع رسانی دقیقی از وضعیت ورزش این شهرستان صورت نگرفته است، افزود: درب دفتر فرماندار همیشه به روی مدیران و مسئولان شهری باز است و فرمانداری بابل برای رسیدگی به مشکلات مردم و مسئولان ساعات مشخصی را به ملاقات‌های حضوری اختصاص داده است.

افشار مقدم تصریح کرد: مشکلات و نارسایی‌های موجود باید به موقع به اطلاع مسئولان برسد تا با ارائه راهکارها و طرح‌های مختلف با همکاری مسئولان ورزشی و فرمانداری شهرستان به شکل حساب شده و منطقی این مشکلات حل شود.

فرماندار بابل بیان داشت: وقت گذاشتن مدیران برای اعتلای ورزش شهرستان جای خوشحالی است و از مسئولان ورزشی این شهرستان که با بضاعت اندک وبا سعی و تلاش زیاد نتایج بسیار خوبی در زمینه ورزشی کسب کردند تقدیر و تشکر می‌کنم.

افشارمقدم بر لزوم برنامه‌ریزی برای یاری و مساعدت خیرین ورزش دوست و ادارات و نهادهایی که بتوانند به ورزش شهرستان مساعدتی داشته باشند تاکید کرد.

