بهای گاز مصرفی ارگانهای دولتی افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین در دور سوم سفرهای استانی ریاست جمهوری، شرکت گاز استان قزوین میزبان وزیر نفت شد.

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین مسعود میرکاظمی روز چهارشنبه با شرکت در جلسه ای با حضور مسئولان شرکتهای تابعه صنعت نفت استان از تلاشهای پرسنل تشکر کرد و کلیه کارکنان صنعت نفت در هرجای کشور را عضو خانواده عظیم وزارت نفت دانست.

وی هدف از این بازدید را پیگیری مصوبات شرکتهای تابعه وزارت نفت در سفر اول و دوم ریاست جمهوری به استان قزوین عنوان کرد و در پی آن با دغدغه ها و مشکلات مسئولان آشنا شد و راهکارهای پیشنهادی آنها را مورد بررسی قرار داد.

میرکاظمی هماهنگی کامل بین بخشهای مختلف صنعت نفت در استان را یک ضرورت خواند و برنامه ریزی و همفکری بخشهای مختلف را راه رسیدن به اهداف جامع و تسریع در اجرای کارها دانست.



وی ضمن تاکید بر ضرورت پیاده شدن مدیریت اسلامی در صنعت نفت گفت: یک مدیر خوب باید در قلب پرسنل نفوذ کند و گفتار و عملش با هم مطابقت داشته باشد تا روی کارکنان تاثیر بگذارد.

میرکاظمی همچنین به طرح هدفمند کردن یارانه ها اشاره کرد و گفت: قیمت تمام شده گازطبیعی برای هر مترمکعب بیش از 350 تومان است که در حال حاضر حدود 13 تومان بابت هر مترمکعب از مشترکان دریافت می شود که این امر موجب هدر رفتن بی مورد سرمایه های ملی درسطح کشور شده است.

وی ادامه داد: پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها قیمت گاز ارگان های دولتی بیش از مصارف خانگی افزایش خواهد یافت که لازم است مسئولان و کارشناسان شرکت گاز ضمن نظارت دقیق، راه کارهای لازم را جهت کاهش مصرف گاز این بخش از مصرف کنندگان پیش بینی و اجرا کنند.

میرکاظمی با بیان این مطلب که از منابع مالی صنعت نفت باید با دقت و درایت استفاده بهینه شود، به مدیران شرکت گاز و شرکت ملی پخش و پالایش استان ابلاغ کرد با توجه به گازرسانی به کوره های آجرپزی سهمیه سوخت مایع این مراکز قطع شود تا هزینه سوخت یارانه ای که از محل بیت المال پرداخت می شود خارج از چرخه تولید مصرف نشود.



وزیر نفت در پایان به مسائل رفاهی و آموزشی پرسنل و خانواده آن ها توجه ویژه ای نشان داد و منابع انسانی را مهمترین سرمایه این صنعت دانست.

در ادامه این جلسه فتحعلی نجفی، سرپرست شرکت گاز استان قزوین با اشاره به مصرف 22 درصدی گازطبیعی استان توسط صنایع، 53 درصد توسط نیروگاه و 25 درصد توسط بخش خانگی و تجاری، استان قزوین را یکی از قطبهای صنعتی کشور همراه با مزایای صنعتی فراوان معرفی کرد.

تنها سه شهر قزوین گاز ندارند

وی ادامه داد: از 25 شهر استان 22 شهر از نعمت گازطبیعی بهره مند هستند و مطالعه و بررسی گازرسانی به دو شهر معلم کلایه و رازمیان که از مصوبات سفر دوم ریاست جمهوری بود به پایان رسیده که در صورت تصویب در سفر سوم و تامین اعتبارات لازم، عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.

وی در مورد شهر سیردان هم گفت: به دلیل فاصله بسیار زیاد این شهر با خطوط لوله و صعب العبور بودن منطقه، در حال حاضر توجیه اقتصادی برای گازرسانی به این شهر وجود ندارد.

نجفی تصریح کرد: از مجموع 340 روستایی که در استان قابلیت گازرسانی دارند تاکنون 147 روستا گازرسانی شده که از این تعداد 93 روستا مربوط به مصوبات سفر اول ریاست جمهوری است ضمن اینکه 156 روستای دیگر در حال اجرا یا انتخاب پیمانکار قرار دارد که از این تعداد هفت روستا مربوط به سفر اول ریاست جمهوری و 50 روستا مربوط به سفر دوم و 50 روستا مربوط به سفر سوم است که این امر نشان دهنده تسریع و تعجیل اجرای مصوبات شرکت گاز در این استان است.

سرپرست شرکت گاز استان قزوین اعلام کرد: 98 درصد خانوار شهری در استان تحت پوشش گازطبیعی قرار دارند که این رقم در بخش روستایی در حال حاضر معادل 41 درصد است که با اتمام پروژه های در دست اجرا به 61 درصد افزایش خواهد یافت.

نجفی همچنین گازرسانی به کوره های آجرپزی در سطح استان را از دیگر مصوبات سفر اول و دوم ریاست جمهوری اعلام کرد و گفت: درحال حاضر عملیات اجرایی گازرسانی به محورهای یاد شده به طور کامل اجرا شده است.

وی در پایان به فعالیت 51 ایستگاه سی.ان.جی در سطح استان اشاره کرد و گفت: بزودی پنج جایگاه دیگر سی ان جی در استان راه اندازی خواهد شد.

در این جلسه مدیران و مسئولان شرکت پخش و پالایش استان قزوین و منطقه سه عملیات انتقال گاز ایران گزارشی از حوزه کاری خود ارائه دادند.