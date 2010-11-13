"گمشده شازده کوچولو" در کتابفروشیها پیدا شد

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب که با نگاهی به داستان معروف "شازده کوچولو" اثر اگزوپری نوشته شده است ماجرای بازگشت پسرک موطلایی را به سیارهاش بازگوی میکند.
در کتاب "گمشده شازده کوچولو" که از 11 فصل تشکیل شده خواننده با شخصیتهای کتاب اصلی که اینبار با تغییراتی مواجه شدهاند دوباره روبهرو میشود. در سفر بازگشت، شازده کوچولو با پادشاه مغرور، مرد خودپسند، دائمالخمر، تاجر، فانوسبان، جغرافیدان، منجم و مار مرموز ملاقات و گفتگو میکند.
در این کتاب میخوانیم: در سیاره مرد تاجر هم وضع طور دیگری شده بود. همه چیز عوض شده بود. مرد تاجر که حالا دیگر حسابی پیر شده بود با چهرهای رنجور و چشمهایی همچنان حریص به آسمان چشم دوخته بود و ستارهها را میشمرد. بعد یکی یکی دکمههایی را فشار میداد از آن سو ستارهها حساب میشدند و از سویی دیگر حسابها روی کاغذها چاپ میشدند و ردیف ردیف در کمدهایی سر به فلک کشیده بایگانی میشدند.
کتاب "گمشده شازده کوچولو" با شمارگان2000 نسخه در 84 صفحه و به قیمت 2000 تومان منتشر شده است.
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