200 مصوبه در سفر رئیس جمهور به قزوین تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین محمد رضا رحیمی در پایان جلسه هیئت دولت که چهارشنبه شب در سالن باغستان قزوین برگزار شد در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان با تشریح دستاوردهای سفر سوم هیئت دولت به استان قزوین اظهار داشت:‌ استقبال گسترده مردم استان که باشکوه تر از دور اول و دوم سفر بود نشان داد که مردم قدردان رئیس جمهور و خدمتگزاران نظام هستند.

وی افزود: سفر دور اول رئیس جمهور به استان قزوین 184 مصوبه در قالب 706 پروژه به ارزش پنج هزار و 560 میلیارد ریال داشت که 88 درصد آن اجرا شده یا در دست اجراست.

معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: در سفر دوم هم 259 مصوبه در قالب 600 پرو‍ژه با اعتباری بالغ بر شش هزار و 762 میلیارد ریال برای اجرا تصویب شد که 76 درصد آن محقق شده و بقیه به تدریج تکمیل خواهد شد.

وی گفت: خوشبختانه با تلاش مسئولان استان حجم قابل توجهی از مصوبات دور اول و دوم اجرایی شده است که به پیشرفت و توسعه استان کمک شایانی کرده است.

سفر سوم با 200 مصوبه در استان قزوین

معاون اول رئیس جمهور تعداد مصوبات سفر دور سوم هیئت دولت به استان قزوین را 200 مصوبه اعلام کرد و اظهارداشت: مجموع اعتبارات بخش فرهنگی این مصوبات 102 میلیارد تومان بود که با دستور رئیس جمهور این مبلغ به 150 میلیارد تومان افزایش یافت که در مدت پنج سال هزینه خواهد شد.

وی افزود:‌ ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، اصلاح ساختار فرهنگ دینی، تجهیز سالنهای ورزشی، حمایت از دوره های فنی و حرفه ای و تقویت نشاط در جوانان و نوجوانان، توسعه برنامه های قرآنی، نهج البلاغه و سیره اهل بیت(ع) توسعه مراکز قرآنی و مدارس علوم دینی از اولویت های هزینه کرد اعتبار مصوبات فرهنگی است.

رحیمی یادآور شد: اختصاص 53 میلیارد ریال برای کمک به فعالیتهای قرآنی، تجهیز و مرمت بناهای تاریخی، اختصاص 70 میلیارد ریال برای تکمیل مجتمع توانبخشی جانبازان، تکمیل مزار شهدای قزوین و بازسازی مزار شهدا در پتج شهرستان، تامین اعتبار برای ایجاد زیر ساخت در مناطق گردشگری با اولویت کامان و زرشک، یله گنبد، آبگرم و تجهیز 20 خانه فرهنگ دیجیتال، تکمیل سالن 500 نفره در تاکستان، مراکز صنایع دستی در شهرستانها، احداث دریاچه مصنوعی، سالن چوگان قزوین و تکمیل استخر در آبیک، اختصاص 592 میلیارد ریال تسهیلات به شرکت های تعاونی فراگیر ملی و سرمایه درگردش فارغ التحصیلان، 300 میلیارد ریال برای ساخت تاسیسات گردشگری، 100 میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه برای اجرای طرح های خود اشتغالی کمیته امداد و بهزیستی، 300 میلیارد ریال برای تامین واحدهای مسکونی نیازمندان شهری، 93 میلیارد ریال برای کمک به امور فرهنگی افراد آسیب پذیر، ساخت یک هزار واحد مسکونی برای نیازمندان، بغیر از طرح مسکن مهر، تامین 44 میلیارد ریال برای تهیه دو هزار و 500 فقره جهیزیه، 100 میلیارد ریال از صندوق مهر امام رضا(ع)، سه میلیارد ریال برای تامین وسایل ورزشی مجموعه کارگران، احداث خانه فرش استان، استمهال بدهی باغداران خسارت دیده تا سقف 100 میلیون ریال، 50 میلیارد ریال برای زیر ساخت شهرک دانشگاهی آبیک، 555 میلیارد ریال برای نوسازی ناوگان باری و مسافربری فرسوده، خرید ماشین آلات راهسازی، اصلاح هندسی معابر و توسعه حمل و نقل عمومی، و 623 میلیارد ریال برای اجرای طرح های مربوط به خدمات شهری و کمک به دهیاریها، فضای سبز و بهسازی گلزار شهدا، از مصوبات دور سوم سفر هیئت دولت به استان قزوین است.

معاون اول رئیس جمهور یادآور شد: همچنین به منظور اجرای طرح متروی هشتگرد به قزوین نیز مبلغ 200 میلیارد ریال، راه آهن قزوین به رشت، تسریع در بند دوم محور بوئین زهرا به سه راهی رحیم آباد و قزوین به الموت، تنکابن و 55 میلیارد ریال برای راههای روستایی الموت در بخش راه اختصاص یافته است.

به گفته رحیمی اختصاص دو هزار میلیارد ریال برای بازسازی صنایع استان، 300 میلیارد ریال برای اصلاح باغات انگور تاکستان، 200 میلیارد ریال برای کارگاههای صنایع کوچک تبدیلی، 100 میلیارد ریال برای مجتمع های آبرسانی روستایی، 54 میلیارد ریال عملیات آبخیزداری، توسعه پنج هزار هکتار باغ مثمر در اراضی شیب دار، دو میلیارد ریال برای آموزش و تنویر افکار عمومی، گازرسانی به 50 روستا، جایگزینی دو هزار و 400 دستگاه ماشین آلات فرسوده با نو، ایجاد موزه کشاورزی، تامین اعتبار شهرکهای صنعتی شماره دو قزوین و حکیمیه، از دیگر مصوبات سفر سوم است.

وی در ادامه گفت: در بخش آب، آموزش و بهداشت هم مصوبات خوبی داشتیم که انتقال آب شاهرود به قزوین، ارتقاء دانشگاه بین المللی امام خمینی، ایجاد دانشکده فناوری نوین در این دانشگاه، 200 میلیارد ریال برای مجتمع دانشگاه امام، 39 میلیارد ریال برای توسعه فعالیت های قضایی استان، 42 میلیارد ریال برای خرید آمبولانس، ساخت خوابگاه، اردوگاه، آزمایشگاه آسیب شناسی، 17 میلیارد و 500 میلیون ریال برای تکمیل ساختمان پیام نور الوند و آوج، 22 میلیارد و 500 میلیون ریال برای تجهیز 100 مدرسه به کارگاه و خرید 50 دستگاه خودرو برای مدارس شبانه روزی، تامین اعتبار ساخت 60 سالن ورزشی، شش استخر و 300 نمازخانه و نامین سیستم گرمایشی یک هزار کلاس درس، ساخت بیمارستان 62 تختخوابی محمدیه،‌ مرکز تحقیقات سلولی و بازتوانی قلب، آموزشگاه بهورزی و شهرک سلامت در استان، از مهمترین مصوبات این سفر است.

رحیمی تغییر شاخص های استان در بخشهای مختلف را از دستاوردهای خدمات دولت دانست و افزود: در دوران خدمت آقای احمدی نژاد شاخص های استان قزوین در بخش فضاهای روباز ورزشی 238 درصد، رشد داشته و از 26 سانتیمتر به 62 سانتیمتر رسیده، امور آموزش عالی با 98 درصد، تعداد دانشجو 23 درصد، مخابرات بیش از یک هزار درصد، صادرات غیر نفتی 30 درصد، کشاورزی 64 درصد، صنعت 100 درصد، امور بهداشتی 26 درصد رشد داشته است و با ساخت 134 کیلومتر بزرگراه و 147 کیلومتر راه روستایی در مدت پنج سال رکورد خوبی برجای مانده است.

تا پایان دولت دهم تمام افراد بدون مسکن صاحب خانه می شوند

معاون اول رئیس جمهور در این نشست خبری از خانه دار شدن همه افراد فاقد مسکن در دولت آقای احمدی نژاد خبرداد و گفت: با عزم جدی دولت تمام کسانی که برای دریافت مسکن ثبت نام کرده اند تا پایان دولت دهم صاحب واحد مسکونی خواهند شد.