برنامه های آموشی در زنجان روند مطلوب را طی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر در زنجان، حمید ارجمندفر در مراسم معارفه مدیر کل دفتر آموزش و پژوهش استان زنجان با بیان اینکه آموزش از لزومات اصلی تحول و توسعه در جامعه است، افزود: بهره‌وری و کارآمدی سیستم از دستاوردهای آموزش است.

وی با اشاره به آیه‌های قرآن و احادیث مختلف در راستای آموزش و پژوهش ادامه داد: انسان می‌توان با آموزشهای مختلف خود را اصلاح کرده و راه درست را از نادرست تشخیص دهد تا بتواند در آن مسیر حرکت کند و به سعادت دنیا و آخرت برسد.



همچنین رئیس سابق دفتر آموزش و پژوهش استانداری زنجان افزود: آموزش همانند هوای تنفسی برای موجودات زنده پر اهمیت است به طوریکه بدون آن تحول و توسعه امکان پذیر نیست.



بهرام جلیل خانی با اشاره به اینکه طی سالهای گذشته اقدامات خوبی در زمینه آموزش برای کاکنان دولتی صورت گرفته است، گفت: باید با برنامه‌ریزی‌های مناسب زمینه آموزش را برای بخش‌های غیر دولتی نیز فراهم کرد.



وی یادآور شد: سازمان‌های توسعه یافته نیازمند کارکنان توسعه یافته است که آموزش بهترین ابزار برای توانمندسازی افراد است.



مدیر سابق دفتر آموزش و پژوهش استانداری زنجان تحول، توسعه و بالندگی را از دستاوردهای آموزش اعلام کرد و افزود: باید اقدامات بیشتری در راستای بالا بردن اطلاعات اقشار مختلف در جامعه تدبیر شود.



جلیل خانی به برنامه چهارم توسعه در بخش آموزش اشاره کرد و افزود: طبق این برنامه، برگزاری 40 ساعت کلاس آموزشی ویژه کارشناسان و 60 ساعت برنامه برای مدیران برعهده دفتر آموزش و پژوهش استان زنجان بود.



جلیل خانی افزود: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده در این مدت 58 ساعت برنامه آموزشی برای کارشناسان و 86 ساعت برنامه ویژه مدیران استان زنجان برگزار شده است که از برنامه پیش بینی شده نیز بیشتر است.



در این مراسم حجت الله محمدپور به عنوان مدیر جدید دفتر آموزش و پژوهش استان زنجان معرفی شد.