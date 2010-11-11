1.2 میلیون واحد دامی از جنگلهای شمال خارج شدند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی اوسط منتظری شامگاه چهارشنبه در حاشیه سفر به گلستان و در گفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود: در سالجاری نیز 32 هزار واحد دامی از سطح عرصه های جنگلی شمال خارج می شود.

وی در زمینه آمار سطح جنگل های شمال اظهار داشت: براساس نتایج تحقیقات، دوهزار و 610 پلاک که ثابت هستند، اطلاعات از طریق دانشگاه تهران اعلام می شود.



سطح جنگل های شمال افزیاش یافت

وی خاطرنشان کرد: عرصه های جنگلی شمال با توجه به سطح جنگل کاری که از سالهای قبل انجام شد و نزدیک به یک میلیون و 932 هزار و 494 مساحت جنگلی با پوشش بالایی 10 درصد است.

منتظری بیان داشت: این میزان نسبت به دهه های گذشته حدود 95 هزار هکتار افزایش داشته است.

معاون مناطق مرطوب و نیمه مرطوب سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور عنوان کرد: سالانه کاشت و احیای 500 هزار اصله نهال در دست برنامه است و با ظرفیت تولید نهالهای دولتی، تعاونی و طرحهای جنگلکاری به سالانه 110 میلیون اصله نهال خواهد رسید.

کشورهای عربی کانون اصلی ریزگردهای کشور





وی درباره ریزگردهایی که کشور را در برمی گیرد، گفت: کانون اصلی این ریزگردها کشورهای عراق، سوریه و عربستان است و این ریزگردها به سمت ایران در حرکت است.

منتظری گفت: تفاهمنامه ای با این کشورها منعقد کردیم که بخشی از کانون اصلی ریزگردها در آن کشورهاست و با برنامه مدون جلوی بحرانها را بگیریم و سپس در ایران براساس شکل گیری دقیق، بحرانها را از بین ببریم.