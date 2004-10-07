نخست وزير لهستان از يك سانحه هوايي جان به دربرد

به گزارش خبرگزاري مهر، خبرگزاري عربستان سعودي به نقل ازرسانه هاي گروهي لهستان اعلام كرد:موتور هواپيماي "تي يو 145 " حامل نخست وزير لهستان به هنگام برخواستن ازفرودگاه كنمنگ در جنوب چين به طورناگهاني ازحركت ايستاد و هواپيما را در معرض جدي سقوط قرار داد .

بنابراين گزارش، اين هواپيما بلافاصله براي تعميرو سوخت گيري مجدد دراين فرودگاه نشست.

شايان ذكر است بيلكا در راه عزيمت به ويتنام براي شركت در پنجمين نشست آسيايي اروپايي" آسم 5" بود كه اين واقعه اتفاق افتاد.

رهبران آسيا و اروپا درنشستي كه امروز در هانوي پايتخت ويتنام برگزار مي شود درمورد راههاي تقويت همكاري ميان دو قاره (آسيا و اروپا ) بحث و تبادل نظر مي كنند.