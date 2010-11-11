به گزارش خبرنگار مهر، جلسه هیئت رئیسه اتحادیه ووشو آسیا صبح امروز پنجشنبه با حضور کلیه اعضا در شهر گوانگجو چین برگزار شد و طی آن ضمن برگزاری انتخابات در پست‌های مختلف، میزبان‌های دور آینده رقابت‌های قهرمانی آسیا در رده‌های سنی مختلف مشخص شدند.

در این جلسه مهدی علی‌نژاد، سرپرست فدراسیون ووشو کشورمان نامزد پست نایب رئیسی اتحادیه ووشو آسیا بود. اتحادیه ووشو آسیا چهار نایب رئیس دارد که برای تصدی این چهار پست، هشت نفر نامزد شده بودند. در نهایت مهدی علی‌نژاد به همراه "هوانگ" از ویتنام، "فوک" از هنگ کنگ و "کی" از مالزی به عنوان چهار نایب رئیس اتحادیه ووشو آسیا انتخاب شدند. این برای اولین بار است که یک ایرانی کرسی نایب رئیسی اتحادیه ووشو آسیا را کسب می‌کند.

در این انتخابات "یوزای چینگ" از چین مجددا به عنوان رئیس و "کیوهی موروئوکا" از ژاپن بار دیگر به عنوان دبیرکل اتحادیه ووشو آسیا انتخاب شدند.

محمدرضا پورغلامی کارشناس خبره فدراسیون ووشو کشورمان که پیش از این عضو کمیته فنی اتحادیه ووشو آسیا بود با رایزنی علی‌نژاد به عنوان نایب رئیس این کمیته انتخاب شد. در این جلسه مصوب شد که در انتخابات هیئت رئیسه، کمیته فنی و کمیته سنتی از هر کشور فقط دو نفر حضور داشته باشند که به همین دلیل مهرداد شیرازی، رئیس کمیته داوران فدراسیون ووشو ایران که نامزد حضور در کمیته سنتی آسیا بود، برای عضویت در این کمیته انتخاب نشد.

انتخاب چین به عنوان میزبان رقابت‌های ووشو قهرمانی جوانان آسیا در سال 2011 و ویتنام به عنوان میزبان مسابقات ووشو بزرگسالان قاره کهن در سال 2012 از دیگر تصمیمات اتخاذ شده در نشست امروز اتحادیه ووشو آسیا بود.

رقابت‌های ووشو در بازی‌های آسیایی فردا جمعه قرعه کشی خواهد شد و از روز شنبه ووشوکاران رقابت خود را آغاز می کنند.