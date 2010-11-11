700 هزار کتاب در چهار محال و بختیاری امانت داده شد

بهرام داودی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد اظهار داشت: ترویج فرهنگ کتاب و مطالعه از الزامات جامعه پویا و بالنده است.
وی سرانه مطالعه را در کشور طی سال 87 را 30 دقیقه و در استان چهارمحال و بختیاری 20 دقیقه اعلام کرد و افزود: رسالت نهاد کتابخانه گسترش فرهنگ مطالعه در میان اقشار مختلف جامعه است.
داودی بر ضرورت گسترش و تقویت کتابخانههای استان تاکید کرد و گفت: گسترش، تجهیز و تقویت کتابخانهها از جمله مهمترین راهکارهای توسعه فرهنگی به شمار میرود.
وی تعداد اعضای کتابخانههای عمومی این استان را بیش از 34 هزار نفر اعلام کرد و افزود: کتابخانههای عمومی چهارمحال و بختیاری در مقایسه با استاندارد کشوری از جایگاه مطلوبی برخوردار هستند.
داودی از امانت بیش از 700 هزار جلد کتاب به مردم چهارمحال و بختیاری از سال گذشته تاکنون خبر داد و گفت: کتاب به لحاظ ساختاری رسانهای و دسترسی آسان به آن میتواند نقش مهمی در راستای ارتقای نوع نگرش اقشار مختلف جامعه ایفا کند.
داودی از افتتاح طرح کتاب من همزمان با آغاز هفته کتاب و کتابخوانی در این استان خبرداد و گفت: اعتبار اجرایی این طرح 150 میلیون تومان است که بیش از 75میلیون تومان آن از محل اعتبارات استانی و مابقی آن ازمحل اعتبارات نهاد کتابخانه استان تامین شده است.
وی با بیان اینکه از سال 83 تا 87 شهرداریهای استان از حق نیمدرصد کتابخانه بیش از 27 میلیون تومان پرداخت کردهاند و افزود: افزایش این میزان به 90 میلیون تومان در سال جاری در دستور کار نهاد کتابخانه قرار گرفته است.
مدیرکل کتابخانه عمومی چهارمحال وبختیاری از احداث کتابخانه مرکزی شهرکرد در سالجاری خبر داد و گفت: این طرح به مساحت هشت هزار و 259 متر با زیربنای 10 هزار متر مربع از جمله مصوبات دور دوم سفر هیئت دولت به این استان محسوب میشود که احداث آن در دستور کار قرار گرفته است.
داودی بر ضرورت توسعه فضاهای کتابخوانی در این استان تاکید کرد و افزود: برهمین اساس توسعه فضاهای کتابخوانی به ازای هر 100 نفر پنج متر مربع در سال 93 در دستور کار این نهاد گرفته است.
وی تعداد پرسنل کتابخانههای استان را 89 نفر اعلام کرد و بیان داشت: تمام پرسنل کتابخانههای استان از مدرک تحصیلی دانشگاهی برخوردار هستند.
وی تعداد کتابخانههای استان را بیش از 34 باب کتابخانه اعلام کرد و افزود: بر همین اساس بیش از 460 هزار جلد کتاب در کتابخانههای سراسر استان وجود دارد.
وی بیان داشت: درسالجاری بیش از 120 دستگاه قفسه کتابخانه و بیش از40 دستگاه رایانه به مجموع کتابخانههای استان افزوده شده است.
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان تاکید کرد: احداث شش باب کتابخانه در نقاط مختلف استان از پیامدهای مثبت سفر سوم هیئت دولت به شمار میرود.
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