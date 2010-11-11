اخبار کوتاه ورزشی استان گلستان

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، تیم قایقرانی شهرستان بندرترکمن در مسابقات قایقرانی بین المللی تاجیکستان در مجموع با کسب چهار مدال طلا و یک نقره و کسب 20 امتیاز قهرمان این دوره از رقابت ها شد.

در این مسابقات این نتایج به دست آمد: عادل مجللی - 200 متر کانو یک نفره - مقام اول، عادل مجللی - 500 متر کانو یک نفره - مقام اول، رضا کابلی - 500 متر کایاک دو نفره - مقام اول، امیر رشیدی - 200 متر کایاک دو نفره - مقام اول، امیر رشیدی - 200 متر کایاک یک نفره - مقام دوم شد.



افشین رمضان نژاد به عنوان سرمربی و علی اصولی به عنوان سرپرست،‌تیم قایقرانی بندرترکمن را در این دوره از رقابت ها همراهی کردند.



تیم والیبال جیحون اگزوز آق قلا حریف کاله جوان

قرعه کشی رقابت های والیبال لیگ دسته اول کشور 'جام تلاش' با حضور 16 تیم برگزار شد که طی آن تیم جیحون اگزوز آق قلا به مصاف تیم کاله جوان در هفته اول می رود.

این مسابقات از 19 آبان ماه آغاز شد و در هفته اول این رقابت ها، تیم والیبال جیحون اگزوز آق قلا، در آمل مقابل کاله جوان صف آرایی کرد.

در هفته دوم تیم والیبال جیحون اگزوز آق قلا میزبان گاز سرخس در آق قلا خواهد بود و تیم والیبال جیحون اگزوز آق قلا در هفته سوم مسابقات لیگ دسته اول کشور میهمان تیم پره سر گیلان است و در هفته چهارم نیز میهمان تیم والیبال شهرک های صنعتی خراسان شمالی در بجنورد خواهد بود.

تیم والیبال جیحون اگزوز آق قلا در هفته پنجم میزبان تیم مقاومت ارومیه در آق قلا و در هفته ششم میزبان تیم شهید حاتم نور است.

تیم والیبال شهید حاتم نور فصل قبل، در زیرگروه مسابقات حضور داشت که با تیم والیبال بیمه نوین گرگان دو دیدار رفت و برگشت در گرگان و نور انجام دادند.

در هفته هفتم نیز تیم والیبال جیحون اگزوز آق قلا به دیدار تیم شهرداری تبریز خواهد رفت.

برگزاری مسابقات رزمی بانوان قهرمانی گلستان

یک دور مسابقات قهرمانی استان بانوان در دو بخش مبارزات کیک بوکسینگ وهنر های فردی در شهرستان گرگان در رده های سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان با حضور 60 نفر از شهرهای گنبد، آزادشهر، بندر ترکمن، سرخنکلاته و گرگان برگزار شد.