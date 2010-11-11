محرومیت 5 بازیکن تأثیری در بازی مقابل تراکتورسازی ندارد

احمد شهریاری شامگاه چهارشنبه در حاشیه دیدار کادر فنی و بازیکنان تیم فوتبال صبا با امام جمعه قم در گفتگو با خبرنگار مهر در قم اظهار داشت: بازی مقابل تراکتورسازی تبریز نیز همانند بقیه بازیهاست و تفاوت زیادی ندارد و دو تیم، تیم خوب و با برنامه هستند و هر تیمی سعی میکند تاکتیکهای خودش را به اجرا درآورد.
مدیرعامل باشگاه صبای قم ادامه داد: تیم صبا برای بازی روز پنجشنبه آمادگی کامل را دارد و با تمام قدرت در برابر حریف حاضر خواهند شد.
وی در خصوص پنج بازیکن محروم این تیم که نمیتوانند در بازی مقابل تراکتورسازی تبریز وارد زمین شوند، اظهار داشت: بازیکنان تیم صبا از لحاظ توانمندی مثل هم هستند و فرقی نمیکنند. این محرومیتها هم تاثیر چندانی در روند بازی در برابر تراکتورسازی تبریز نخواهد داشت و با حداقل اختلاف یک گل پیروز میدان خواهیم بود.
شهریاری ادامه داد: محرومیت و مصدومیت بازیکنان برای هر تیمی طبیعی است و با انگیزه و روحیه بالایی که بازیکنان ما دارند، این محرومیت هیچ اثری بر روی آنها نخواهد گذاشت و بازیکنان تیم کار خودشان را انجام خواهند داد و امیدواریم در این بازی پیروز میدان باشیم.
تیم فوتبال صبای قم در پانزدهمین هفته از دور رفت مسابقات لیگ برتر فوتبال کشور ساعت 15 روز پنجشنبه در ورزشگاه یادگار امام به مصاف تراکتورسازی تبریز میرود.
در حال حاضر صبای قم با 17 امتیاز در جایگاه یازدهم رقابتهای لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور جام خلیج فارس قرار دارد.
قم - خبرگزاری مهر: مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی صبای قم گفت: تمام بازیکنان تیم صبای قم باانگیزه و آماده هستند و محرومیت 5 بازیکن این تیم در بازی مقابل تراکتورسازی تاثیری ندارد.
احمد شهریاری شامگاه چهارشنبه در حاشیه دیدار کادر فنی و بازیکنان تیم فوتبال صبا با امام جمعه قم در گفتگو با خبرنگار مهر در قم اظهار داشت: بازی مقابل تراکتورسازی تبریز نیز همانند بقیه بازیهاست و تفاوت زیادی ندارد و دو تیم، تیم خوب و با برنامه هستند و هر تیمی سعی میکند تاکتیکهای خودش را به اجرا درآورد.
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