داده های 160 هزار گلستانی برای هدفمندی یارانه ها اصلاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سیف الله ابوترابی شامگاه چهارشنبه در نشست هدفمندی یارانه ها در گرگان افزود: از مرداد سال 87 تا 89 حدود81 هزار نوزاد در استان متولد شدند که اطلاعات این افراد به هنگام و به روز شد.

وی اظهار داشت: همچنین در این مدت 54 هزار زوج تشکیل خانواده دادند و از خانوارهای قبلی خارج شدند و پنج هزار واقعه طلاق ثبت شد.

وی خاطرنشان کرد: در مدت ذکر شده 15 هزار فقره فوت در استان ثبت شد و این افراد نیز از لیست خارج شدند و اطلاعات آماری شان در طرح هدفمندی یارانه ها به روز شد.

مدیرکل ثبت احوال گلستان عنوان کرد: در مجموع اطلاعات هویتی 10 هزار خانوار که رد طرح هدفمندی یارانه های استان ثبت نام کرده بودند، مغایرت داشت و این اطلاعات نیز اصلاح شد.

ابوترابی بیان داشت: یکی از برنامه های مهم هدفمند کردن یارانه، پرداخت نقدی است و برای دریافت یارانه ها، ثبت اطلاعات مردم صورت گرفته است.

وی یادآور شد: ثبت احوال کشور و استان، سایتی را برای ثبت داده های تغییر یافته طراحی کرد و تاکنون افرادی با مراجعه به این سایت اطلاعات جدید را اعلام کرده اند.

گلستان حدود یک میلیون و 700 هزار نفر جمعیت دارد.

