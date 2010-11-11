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۲۰ آبان ۱۳۸۹، ۱۱:۴۷

داده های 160 هزار گلستانی برای هدفمندی یارانه ها اصلاح شد

داده های 160 هزار گلستانی برای هدفمندی یارانه ها اصلاح شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل ثبت احوال گلستان گفت: اطلاعات و داده های آماری حدود 160 هزار نفر در استان در راستای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها اصلاح و بهنگام شد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سیف الله ابوترابی شامگاه چهارشنبه در نشست هدفمندی یارانه ها در گرگان افزود: از مرداد سال 87 تا 89 حدود81 هزار نوزاد در استان متولد شدند که اطلاعات این افراد به هنگام و به روز شد.

وی اظهار داشت: همچنین در این مدت 54 هزار زوج تشکیل خانواده دادند و از خانوارهای قبلی خارج شدند و پنج هزار واقعه طلاق ثبت شد.
 
وی خاطرنشان کرد: در مدت ذکر شده 15 هزار فقره فوت در استان ثبت شد و این افراد نیز از لیست خارج شدند و اطلاعات آماری شان در طرح هدفمندی یارانه ها به روز شد.
 
مدیرکل ثبت احوال گلستان عنوان کرد: در مجموع اطلاعات هویتی 10 هزار خانوار که رد طرح هدفمندی یارانه های استان ثبت نام کرده بودند، مغایرت داشت و این اطلاعات نیز اصلاح شد.
 
ابوترابی بیان داشت: یکی از برنامه های مهم هدفمند کردن یارانه، پرداخت نقدی است و برای دریافت یارانه ها، ثبت اطلاعات مردم صورت گرفته است.
 
وی یادآور شد: ثبت احوال کشور و استان، سایتی را  برای ثبت داده های تغییر یافته طراحی کرد و تاکنون افرادی با مراجعه به این سایت اطلاعات جدید را اعلام کرده اند.
 
گلستان حدود یک میلیون و 700 هزار نفر جمعیت دارد.
 
کد مطلب 1189587

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