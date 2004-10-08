سفر لاوروف به تهران فرصتي است براي اطلاع از مواضع واقعي روسها در خصوص ايران // سياسي بازي روسيه درقبال ايران ، مسكو را در برابر ديگر كشورهاي باشگاه هسته اي بازنده مي كند

حشمت الله فلاحت پيشه درگفتگو با خبرنگار "مهر"، افزود:آنچه كه مسلم است ما گلايه هايي نسبت به روسيه داريم مبني بر اينكه نيروگاه بوشهر را بايد دراسرع وقت تحويل بدهند و دراين مسير تحت تاثيرفشارهاي آمريكا قرار نگيرند .



وي افزود:روسها بيش از هركشور ديگر دنيا مطلعند كه فعاليت هسته اي ايران صلح آميز است و آنطور كه بايد وشايد به زبان نمي آورند و مواضع شان سياسي و دوپهلوست .



عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با اشاره به سياسي بازي روسيه در تعاملات هسته اي با ايران گفت: روس ها با 24 كشور جهان قرار داد هسته اي دارند و اگر در قبال موضوع هسته اي ايران وارد بازي سياسي شوند با نقش بدي كه از خود در اذهان ساير طرف هاي قرارداد هاي خود مي آفرينند در رقابت با ساير كشورهاي باشگاه هسته اي بازنده خواهند شد .



وي افزود : پيشرفت هاي هسته اي جمهوري اسلامي ايران نشان مي دهد كه ايران در چرخه سوخت هسته اي از استخراج از معدن تا غني سازي اورانيوم به سطحي دست يافته است كه مي تواند ازروسيه دراين خصوص اعلام بي نيازي كند .

نماينده مردم اسلام آباد غرب افزود : روس ها به خوبي مي دانند كه جمهوري اسلامي ايران توانايي دارد كه فارغ از وابستگي به آنها نيازهاي خود را برآورده كند و اگر مسكو بخواهد بيش ازحد براي ارسال سوخت به ايران وارد بازي سياسي شود، جمهوري اسلامي در قالب اصل خود كفايي به نتايج مورد نياز دست پيدا مي كند .



فلاحت پيشه همچنين از سفر رييس و اعضاي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس به مسكو در اواسط هفته آينده ابراز بي اطلاعي كرد .