13 قلم کالای اساسی در گلستان ذخیره سازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، احمد بابازاده صبح پنجشنبه در حاشیه همایش هدفمندی یارانه ها در گرگان با تاکید بر به حداقل‌رسانی تنش‌ها در اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها گفت: رصد قیمت 22 گروه کالای اساسی در سبد خانوار به صورت روزانه از موارد مورد بررسی ستاد است لذا آنالیز فراز و نشیب قیمتها در دستور کار است.

وی اظهار داشت: هر گونه افزایش قیمت و مشکل تامین کالاها در شبکه توزیع، در حداقل بازه زمانی مورد بازسازی قرار خواهد گرفت.

کمبودی در بازار نیست

معاون سازمان بازرگانی گلستان با اشاره به در دست داشتن موجودی بازار اظهار داشت: با اطلاع از موجودی بازار شاهد هیچ گونه کمبودی در این خصوص نخواهیم بود و فرآیندهای بازار را جلوتر از آن در دست داریم.

بابازاده احتکار در بازار را از دیگر دغدغه‌های مردم در زمان اجرای قانون ذکر کرد و افزود: از این پس شاهد انبارسازی کالاها در بنگاههای اقتصادی نخواهیم بود که با افزایش قیمت سود هنگفتی برای سودجویان به ارمغان آورد.

وی افزود: هم اکنون بنگاه‌های اقتصادی کالاهای انبار را به قیمت جدید عرضه می‌کنند و دیگر این امکان که موجودی کالا را به قیمت قبلی به شهروندان بفروشند از بین رفته است.

معاون سازمان بازرگانی گلستان در خصوص بسته حمایت از صنعت اظهار داشت: افزایش حاملهای انرژی از محل اعتباراتی که در زمینه هدفمند کردن یارانه‌ها عاید دولت می‌شود نیمی از آن به مردم و 30 درصد به بنگاههای اقتصادی برمی‌گردد.

معاون سازمان بازرگانی گلستان گفت: در زمان اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها هرگونه افزایش قیمت بنگاههای اقصادی منوط به کسب اجازه از سازمان متولی خواهد بود تا شاهد افزایش کالاها به صورت غیرمنطقی نباشیم.

بابازاده اظهار داشت: سهم عوامل تولید در قیمت تمام شده کالا بررسی خواهد شد تا در پی آن افزایش قیمتی صورت گیرد و بنگاههای اقتصادی افزایش افسار گسیخته‌ای نخواهند داشت.

وی افزود: از شوراها و دهیاران انتظار داریم به مردم اطمینان خاطر بدهند که در تامین کالا دچار مشکل نخواهیم شد و در صورت کمبود با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در شبکه‌ها توزیع صورت می‌گیرد.

معاون سازمان بازرگانی گلستان تاکید کرد: چنانچه دهیاران در هر یک از اقلامی که در سبد حمایتی قرار دارد در روستاها دچار مشکل شدند با شمار تلفن سه رقمی 124 تماس حاصل کنند تا در حداقل بازه زمانی نسبت به تهیه و توزیع کالا در شبکه‌ها اقدام شود.

بابازاده در همین خصوص افزود: از دهیاران توقع داریم ستاد را از اتفاقاتی که در روستاهای دوردست می‌افتد، مطلع کنند تا منابع اطلاعاتی تکمیل شود و هرگونه مشکل حتی در دورترین نقاط روستایی استان به سازمان بازرگانی گزارش شود تا از منابع دیگر کمبودها جبران شود.