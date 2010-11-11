حکومت اسلامی باید مدیران متقی داشته باشد/ وزارت تقوا تشکیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نورالله طبرسی شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای اداری مازندران در استانداری با اشاره به برخی خصوصیات مدیران جامعه اسلامی اظهار داشت: مدیران کل روابط عمومی حکومت اسلامی هستند و حکومت اسلامی باید دارای مدیران متقی و دارای رفتار و برخورد مناسب با مردم داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: کشور در همه حوزه ها دارای وزارتخانه بوده ولی وزارت تقوا در کشور نداریم و بسیاری از نارسایی های کشور از طریق تقویت روحیه تقوا نهادینه می شود.

نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه تیپ و ژست مدیریتی شاخصه مدیریت جامعه اسلامی نیست، تصریح کرد: مدیران دولت خدمتگزار و نظام اسلامی باید خود را ملبس به لباس مقدس تقوا کنند.

برخی مدیران برای تصاحب مسند، شیرجه می زنند

طبرسی با بیان اینکه اکنون برخی مدیران در جامعه برای تصاحب مسند و مدیریت شیرجه می زنند، یادآور شد: این افراد از هر مجرایی برای تصاحب پست مدیریتی به عنوان اهرم استفاده می کنند.

وی تخصص و تعهد را شاخصه دیگر مدیران دولت اسلامی دانست و گفت: متاسفانه برخی مدیران فعلی در جامعه در این شاخصه دچار نقصان هستند.

طبرسی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به در پیش بودن اجرای طرح هدفمندی یارانه ها اظهار داشت: مدیران باید کمک کار دولت در اجرای این طرح ملی باشند.

وی با بیان اینکه هدفمندی یارانه ها در جهت مصلحت کشور و برای جراحی اقتصادی در جامعه اجرایی می شود، افزود: عزم مدیران اجرایی برای تحقق این مهم باید جدی تر باشد.

طبرسی به سفر قریب الوقوع رئیس جمهوری به مازندران اشاره کرد و گفت: معضلات فرهنگی، اجتماعی و تنگناهای اقتصادی و سیاسی در استان باید از طریق این سفر دولت رفع شود.

وی با اشاره به انتصاب مدیرکل جدید اطلاعات مازندران افزود: مدیرکل جدید اطلاعات مازندران باید با همکاری همه نیروهای اجرایی، امنیتی و انتظامی در راستای تثبیت و تقویت فضای امنیت در استان اهتمام جدی داشته باشد.

طبرسی با تسلیت فوت ناگهانی مدیرکل فقید راه و ترابری مازندران و رئیس فقید راه و ترابری بابل اظهار داشت: مرحوم رحیمی یکی از مدیران خدوم، لایق، خاکی و متعهد بوده و دارای شاخصه مثبت مدیریتی در عرصه خدمت رسانی بوده است.

احسانی مدیر صندوق مهر امام رضا مازندران نیز در این مراسم گفت: در 8 ماهه امسال 6 هزار و 600 فقره تسهیلات اشتغالزایی به متقاضیان جویای کار اعطاء شد. این میزان تسهیلات اعطایی نسبت به کل تسهیلات سال گذشته در استان 1.5 برابر افزایش داشته است.

وی اظهار امیدواری کرد: عدد اعطای تسهیلات اشتغالزایی این صندوق تا پایان سال به سقف 10 هزار نفر برسد.