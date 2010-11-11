خدامحوری و ولایت مداری شهدا ما را به دنبال آنها می کشاند

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، حجت الاسلام مجتبی ذوالنور، شامگاه چهارشنبه در شب پایانی اجلاسیه کنگره شهدای همدان با بیان اینکه مطرح کردن آرمان های شهدا ضرورت دارد، اظهار داشت: درخشان ترین آرمان شهدا ولایت مداری است که دشمنان برای از بین بردن این روحیه تلاش می کنند.

وی حفظ آرمان های شهدا را مهم ترین وظیفه دانست و با بیان اینکه با برگزاری کنگره ها آرمان های شهدا زنده می شود، گفت: باید مواظب بود خون شهدا فرش راهمان نشود چراکه مسئولیت ما در برابر آرمان شهدا سنگین است.

جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران با بیان اینکه دست تلاشگران مراسم گرامیداشت یاد هشت هزار شهید سرافراز استان همدان را می بوسم، اظهار داشت: در دنیایی که همه فضایل دنیوی ما را به دنبال خود می کشاند، قلب ما نیازمند باران حیات بخش یاد شهداست.

سردارذوالنور اضافه کرد: اقشار مختلف مردم نقش خود را در دفاع مقدس ایفا کردند که از جمله آن ها روحانیون بودند و نقش موثری در دوران دفاع مقدس داشتند.

وی با اشاره به اینکه در هیچ بعدی از ابعاد دفاع مقدس برابری با دشمن نداشتیم، خاطرنشان کرد: یک طرف جبهه استکبار و در طرف دیگر مردمی با دستان خالی قرار داشتند و ایمان، معنویت و عوامل معنوی رمز ماندگاری و پیروزی ملت ایران بود.

جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران با اشاره به نقش ویژه گروه ها، اقشار، نهاد های فرهنگی و روحانیت در دوران دفاع مقدس، افزود: روحانیت در دوران دفاع مقدس در محورهای مختلفی ایفای نقش کردند که دراین میان نقش امام خمینی (ره) بسیار ارزشمند بود و توانست دل رزمندگان را تسخیر کند.

وی با بیان اینکه 84 درصد شهدای دفاع مقدس جوانان زیر 30 سال بودند، گفت: امام خمینی (ره) دل های رزمندگان را مسخر معنویت دینی کرد به طوریکه تمام وجود خود را در راه امام و اسلام فدا کردند.

وی با طرح این سئوال که عشق امام با رزمندگان چه کرد، افزود: نقش مقام معظم رهبری در جبهه و جنگ و تأثیرپذیری شهید چمران از مقام معظم رهبری بسیار ارزشمند بود.

جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران با اشاره به فریب کاری های بنی صدر گفت: روحانیت در دوران دفاع مقدس نقش مدیریتی و مسئولیتی ارزشمندی داشت و فرماندهی بسیاری از عملیات های دوران دفاع مقدس با روحانیون بود.

وی اضافه کرد: استان همدان بیش از 103 شهید روحانی تقدیم اسلام و انقلاب کرد و از هر 10 روحانی یک نفر به شهادت رسید.

ذوالنور افزود: روحانیت از بین مردم و پیوسته به آنان هستند و در عرصه های خطر خود را سپر بلای مردم قرار می دهند که دشمن هرگز نمی تواند این پیوند را قطع کند.