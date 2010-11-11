حادثه سعات آباد نشانه کمرنگ شدن حس همنوع دوستی است

حبیب الله آقابخشی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: حادثه سعادت آباد هشدار و زنگ خطری برای جامعه است تا مردم بدانند که اعتماد و همبستگی اجتماعی در آنان فرو ریخته و کمرنگ شده است.
این جامعه شناس اظهار کرد: این حادثه باعث شده مردم تصور کنند در صورت بروز هرگونه حادثه احتمالی تنها خواهند بود و مردم اطراف ماجرا برای نجات آنان اقدام نخواهد کرد.
وی ادامه داد: در حال حاضر ویژگی اصلی اعتماد مردم به یکدیگر برای ثبات و انسجام جامعه مورد تهدید قرار گرفته است که باید فکری اساسی برای تقویت این اصول کرد.
آقابخشی با اشاره به عملکرد نیروی انتظامی در حادثه سعادت آباد افزود: احساس امنیت برای مردم بسیار ارزشمند است و نیروی انتظامی در این حادثه زیر سوال رفت.
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