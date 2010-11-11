57 درصد اشتغال پیش بینی شده در استان کرمانشاه محقق شد

سهراب براندیشه در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه، اظهار داشت: در جلسه شورای عالی اشتغال که با حضور استانداران و مدیران کل کار و امور اجتماعی استان ها تشکیل شد اعلام گردید در سال جاری یک میلیون و 100هزار فرصت شغلی در کشور ایجاد می شود که سهم استان کرمانشاه نیز از این میزان 30 هزار فرصت شغلی است.

وی تصریح کرد: طی شش ماهه اول امسال 17 هزار و 160 فرصت شغلی برابر با 57 درصد این میزان در استان ایجاد شده است.

وی افزود: این میزان فرصت شغلی ایجاد شده مربوط به سر فصل استخدام، پروژه های عمرانی از محل افزایش اعتبارات، بخش خصوصی و 13 زیر بخش کشاورزی، معدن، صنعت، نفت، آب و برق و گاز، ساختمان، بازرگانی، رستوران و هتل داری، حمل و نقل و انبارداری، ارتباطات، خدمات و موسسات مالی و پولی، خدمات عمومی و اجتماعی، شخصی و خانگی، مستغلات وفعالیت های کسب و کار حرفه ای و تخصصی بوده که آمار آن به تفکیک دستگاه های اجرایی و شهرستانها و با تایید بالاترین مقام دستگاه بصورت ماهانه به دبیرخانه کارگروه اشتغال استان ارسال شده است.

براندیشه تصریح کرد: این میزان فرصت شغلی در استان با تلاش استاندار و مدیران تمام دستگاه های اجرایی و فرمانداران محقق شده است.

دبیرکارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان کرمانشاه همچنین با اشاره به روند مناسب اجرا پروژه های مسکن مهر در استان، گفت: پروژه مسکن مهر در تحقق اشتغال ایجادی در استان سهم بسزایی داشته است.

مدیرکل کار و امور اجتماعی استان کرمانشاه در ادامه از راه اندازی سامانه نرم افزاری برای ثبت مشخصات اشتغال ایجادی توسط دستگاه های اجرایی در این اداره خبر داد و خاطر نشان کرد: تمام دستگاه های اجرایی علاوه بر ارسال آمار ماهیانه، باید مشخصات کامل هر شغل ایجادی را نیز دراین سامانه وارد کنند.