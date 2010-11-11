روزانه 110 تن گوشت مرغ در گلستان مصرف می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رضا غلامی صبح پنجشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار استان افزود: در حال حاضر برابر آمار اعلام شده به طور متوسط روزانه 180 هزار قطعه جوجه‌ریزی در استان صورت می گیرد.

وی با اشاره به اینکه سازمان جهادکشاورزی مکلف است عرضه مرغ به قیمت مناسب را در سطح استان برنامه‌ریزی کند، افزود: هم اکنون تولید و توزیع گوشت مرغ در سطح استان مطلوب است.

معاون برنامه‌ریزی استاندار گلستان گفت: طبق بررسی‌های انجام شده، دام زنده به اندازه کافی برای عید قربان در استان وجود دارد و مردم نگران تهیه دام زنده نباشند.

غلامی بیان داشت: در آستانه عید سعید قربان دام زنده و گوشت مورد نیاز گلستانی‌ها تهیه شده است.

وی تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی متولی این امر اقدامات لازم برای ایجاد فضای مناسب برای عرضه دام زنده در سطح استان اتخاذ کنند تا مردم دسترسی آسانتری برای تهیه دام زنده داشته باشند.