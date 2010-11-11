غیبت 23 دستگاه در جشنواره شهید رجایی گلستان

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، جواد قناعت صبح پنجشنبه در نشست استانداری افزود: از 69 دستگاه اجرایی استان 46 دستگاه در این جشنواره شرکت کردند.

وی به طرح هدفمندی یارانه ها اشاره و اضافه کرد: در داخل کشور شاهد اتفاقات بزرگی مانند هدفمند کردن یارانه ها هستیم که ممکن است با اجرایی شدن طرح مشکلاتی ایجاد شود اما باید با مدیریت مدیران آن را حل کنیم و پست سر بگذرانیم.

قناعت گفت: باید بتوانیم این موضوع را برای مردم شرح و بسط بدهیم زیرا این طرح به مراحل آخرش رسیده و کار در حال انجام است و مدیران نیز باید آمادگی داشته باشند.

گلستانیها به شایعات گوش ندهند

استاندار گلستان تاکید کرد: مردم استان نباید به شایعات گوش دهند و فقط باید به خبرهایی که از صداو سیمای مرکز یا استان یا ستاد هدفمند کردن یارانه های مرکز یا استان به گوششان می رسد توجه کنند زیرا دشمن قصد دارد به جو روانی منفی این طرح دلبسته و تنها راه مقابله این است که مردم فقط به ستاد یا صدا و سیما توجه کنند.

وی به اقدامات انجام شده در ادارات گلستان اشاره کرد و افزود: در بخش سخت افزاری باید نظارت داشته باشند و بهره وری حداکثری از منابع موجود را داشته باشند و در بخش نرم افزاری وجدان کاری باید تقویت شود.

وی با تاکید بر اینکه اصلاح نظام اداری یک تکلیف به همه مدیران است، ادامه داد: مدیران در صحنه عمل، باید اصلاحات مربوط به حوزه کاری خود را به خوبی انجام دهند.

وی تصریح کرد: توسعه دولت الکترونیک، توانمند سازی بخش خصوصی و حفظ و نظارت بر آن، استفاده بهینه از این بخش، بهره وری حداکثری از منابع در اختیار با صرفه جوئی در منابع و هزینه ها، از مهمترین اقدامات و سرفصل های بخش سخت افزاری است.

قناعت در ادامه گفت:‌ در بخش نرم افزاری باید وجدا ن کاری، تقوای الهی و همت مضاعف نیز در دستور کار قرار گیرد.