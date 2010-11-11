انتخاب رؤسای 3 گانه پس از 250 روز/ انفجار در کربلا و نجف اشرف

به گزارش خبرگزاری مهر، عراق طی هفته جاری شاهد تحولات مهمی در عرصه امنیتی و سیاسی بود.

انفجار در کربلا و نجف

عراق طی روزهای گذشته هدف چندین حمله تروریستی قرار گرفت که انفجار در محله پرتردد زائرن در خیابان "الرسول" نجف، انفجار در کربلای معلا و حمله به مسیحیان بغداد از مهمترین آنها بودند. در انفجار کربلا که یک اتوبوس حامل زائران ایرانی هدف انفجار قرار گرفت ده نفر از جمله 8 زائر ایرانی شهید و 38 تن دیگر زخمی شدند. در انفجار نجف نیز 21 نفر کشته و زخمی شدند.

تاخیر در نشست پارلمان

پارلمان عراق که پس از گذشت 8 ماه از نتایج انتخابات پارلمانی این کشور قرار بود روز دوشنبه 17 آبان برای انتخاب رئیس خود برگزار شود با توافق گروه های سیاسی عراق به امروز پنجشنبه 20 آبان موکول شد.

فشار آمریکا بر کردها

مقامات آمریکایی که همواره در روند تشکیل دولت عراق در ماه های گذشته دخالت داشته اند در هفته جاری نیز با اعزام هیئت های خود برای دیدار با برخی رهبران سیاسی عراق به ویژه کردها تلاش می کردند آنها را برای چشم پوشی از ریاست جمهوری به نفع فهرست العراقیه قانع کنند.

سفر "داود اوغلو" به کردستان عراق

احمد داود اوغلو وزیر خارجه ترکیه روز یکشنبه در سفری غیر منتظره وارد اقلیم کردستان عراق شد و با "مسعود بارزانی" رئیس و "برهم صالح" نخست وزیر این اقلیم دیدار کرد. وی همچنین با "نوری المالکی" نخست وزیر عراق نیز دیدار و بر حمایت از عراق و توسعه روابط دوجانبه تاکید کرد.

آغاز گفتمان سیاسی بارزانی در اربیل

رهبران گروه های سیاسی عراق روز دوشنبه در چارچوب طرح مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق برای حل بحران تشکیل دولت نخستین نشست سیاسی خود را در اربیل آغاز کردند. در این نشست بر 3 اصل اساسی وحدت ملی، آشتی ملی و مشارکت ملی تاکید شد.

این نشست ها تا روز چهارشنبه در بغداد نیز ادامه یافت. پایبندی به قانون اساسی، توافق و حفظ توازن نیز محور مذاکرات گروه های سیاسی در بغداد بود.

جزئیات توافق گروه های سیاسی

گروه های سیاسی عراق سرانجام در پایان آخرین نشست خود پیش از جلسه پارلمان عراق چهارشنبه شب پست ریاست جمهوری و نخست وزیری آتی دولت عراق را نهایی کردند. بنا بر اعلام "ابراهیم جعفری" رئیس ائتلاف اصلاح در پارلمان عراق، پست ریاست جمهوری به "جلال طالبانی" و نخست وزیری به نوری المالکی می رسد. در این سناریو "اسامه النجیفی" رئیس پارلمان و "ایاد علاوی" رئیس شورای عالی سیاستگذاری عراق خواهد شد.

نشست پارلمان

قرار است امروز پارلمان عراق در ساعت 3 بعد از ظهر به وقت محلی برای تشکیل دولت وحدت ملی برگزار شود.