چهار طرح عمرانی در دانشگاه علوم کشاورزی گرگان اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، این طرح ها شامل کتابخانه، ساختمان علوم زراعی، مجتمع آموزش نظری در دانشکده پردیس و مجتمع فرهنگی، آموزشی کوثر در خوابگاه حضرت رینب (س) است.

رامین رحمانی رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان صبح پنجشنبه در حاشیه بازدید از این طرحها گفت: کتابخانه دانشکده پردیس در مساحتی بالغ بر سه هزار متر مربع در 4 طبقه و هزینه ای برابر با یک میلیارد و 970 میلیون تومان در حال احداث است که تاکنون 60 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی اظهار داشت: ساختمان دانشکده علوم زراعی نیز در 7 بخش و4 طبقه در حال احداث است که عملیات مقاوم سازی آن به اتمام رسیده و کار ساخت آن نیز از یکماه دیگر آغاز خواهد شد.

وی گفت: همچنین مجتمع آموزش نظری با زیربنای شش هزار متر مربع در 5 طبقه و با ظرفیت 60 کلاس10 تا 130 نفره در حال احداث است که قرار است مهر سال آینده به بهره برداری برسد