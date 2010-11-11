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۲۰ آبان ۱۳۸۹، ۱۳:۲۵

چهار طرح عمرانی در دانشگاه علوم کشاورزی گرگان اجرا شد

گرگان - خبرگزاری مهر: چهار طرح عمرانی و آموزشی در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در دست اجراست.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، این طرح ها شامل کتابخانه، ساختمان علوم زراعی، مجتمع آموزش نظری در دانشکده پردیس و مجتمع فرهنگی، آموزشی کوثر در خوابگاه حضرت رینب (س) است.

رامین رحمانی رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان صبح پنجشنبه در حاشیه بازدید از این طرحها گفت: کتابخانه دانشکده پردیس در مساحتی  بالغ بر سه هزار متر مربع در 4 طبقه و هزینه ای برابر با یک میلیارد و 970 میلیون تومان در حال احداث است که تاکنون 60 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
 
وی اظهار داشت: ساختمان دانشکده علوم زراعی نیز در 7 بخش و4 طبقه در حال احداث است که عملیات مقاوم سازی آن به اتمام رسیده و کار ساخت آن نیز از یکماه دیگر آغاز خواهد شد.
 
وی گفت: همچنین مجتمع آموزش نظری  با زیربنای شش هزار متر مربع در 5 طبقه و با ظرفیت 60 کلاس10 تا 130 نفره در حال احداث است که قرار است مهر سال آینده به بهره برداری برسد
کد مطلب 1189642

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