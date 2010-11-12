به گزارش مهر از هالیوود ریپورتر مراسم معرفی نامزد‌های جایزه اسپیریت سال 2011 ساعت 8 بعد ازظهر روز سی ام نوامبر ( 9 آذر) در محل هتل لاندن وست هالیوود برگزار می‌شود.

مراسم اهدای جوایز برندگان جایزه سینمای مستقل آمریکا نیز روز بیست و شش فوریه ( 7 اسفند) در ساحل سانتامونیکا برگزار خواهد شد.



جرمی رنر تا کنون دوبار برای بازی در فیلم‌های " دامر" و " جعبه درد" نامزد جایزه بهترین بازیگر نقش اول مرد جوایزاسپیریت شده است.تمامی برندگان و نامزد های بیست و پنج دوره قبلی این جایزه در انتخاب برندگان امسال حق رای دارند.بر اساس قواعد انجمن فیلم مستقل سینمای آمریکا کلیه فیلم‌هایی که با بودجه ای معادل 20 میلیون دلار یا کمتر تولید شده‌اند، به عنوان فیلم مستقل شناخته شده و حق شرکت در این رقابت را دارند.



سال گذشته فیلم "پرشس" با دریافت پنج جایزه پیشتاز دریافت جوایز اسپیریت فیلم مستقل سینمای آمریکا شده بود. این فیلم جوایز بهترین فیلم، بهترین کارگردان( لی دنیلز)، بهترین بازیگر نقش اول زن ( گابوری سیدیبه)، بهترین بازیگر نقش مکمل زن (مونیک) و بهترین فیلمنامه (جفری فلچر) را به خود اختصاص داد.

