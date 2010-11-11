به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی صبح پنجشنبه در جمع نخبگان و اساتید دانشگاه استان کهگیلویه و بویر احمد با طرح اهمیت علوم انسانی در کشور گفت: علوم انسانی همانند دیگر علوم مثل علوم تجربی از دشواریهای سختی برخوردار است به نحوی که در مغرب زمین نیز در امر علوم انسانی سرمایه گذاری کلانی شده است.

رئیس قوه قضائیه افزود: اهمیت علوم انسانی و توجه به آن بارها توسط مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار گرفته است ولی گروهی این توجه نخبگان و اندیشمندان کشور در مورد علوم انسانی مبتنی بر علوم اسلامی را با برچسب سیاسی بودن و قدرت نمایی نظام زیر سئوال بردند.

آیت‌الله آملی لاریجانی اظهار داشت: باید هر علمی با یک پیش فرض تعریف شود به نحوی که اشخاص، دانشمندان و محققان قبل از وارد شدن در علمی باید بدانند که هدف از یادگیری آن چیست و چه نتیجه‌ای را دنبال می‌‌کند.

آیت آلله لاریجانی افزود: علمی که در چارچوب علوم انسانی، اعتقادی و بشردوستانه نباشد منحرف شده و منجر به ساخت بمب اتم و سلاح‌های شیمیایی و میکروبی می‌شود.

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه زمان و جوانی بزرگترین سرمایه هر انسان اندیشمندی است گفت: جوانان و نخبگان باید بدانند که اگر مسیری که برای آموزش علم در نظر گرفته‌اند برپایه اعتقادات و عقاید دینی و اسلامی سازگار نباشد انحراف می‌‌رود.

آیت‌الله لاریجانی گفت: به عنوان مثل فروید یکی از برترین روانشناسان جهان هرچند که خوشنام است و کتابهای تاثیرگذاری را نوشته است ولی به دلیل عدم اعتقاد به روح و معاد در بسیاری موارد گمراه شده است.

رئیس دستگاه قضا خطاب به نخبگان و اساتید دانشگاه استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: نخبگان باید با پیش فرض اعتقاد به اصول دین، فروع دین و قرآن وارد علوم انسانی شوند تا گمراه نشوند.

وی با بیان اینکه قرآن یک کتاب علمی و آزمایشگاهی نیست، گفت: می‌توان برپایه معارف دینی و قرآن و روایات در علوم ایده‌پردازی کرد. به عنوان مثال سالهاست انسان می‌گوید که خورشید ثابت است ولی قرآن می‌گوید خورشید هم در حال حرکت است و می‌توان این موضوع را به عنوان یک نظریه بیان کرد.

آیت الله لاریجانی اظهار داشت: فقها اندیشمندان ایرانی مخالف علوم انسانی نیستند ولی این موضوع را بیان می‌کنند که آیا منظورعلوم انسانی که تدریس می‌شود انسان کامل است، پس این مسئله به هیچ عنوان سیاسی نیست.